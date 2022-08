Cercle Brugge en Zulte Waregem schieten weinig op na een billijk gelijkspel

Cercle Brugge geraakte tegen Zulte Waregem niet verder dan een 1-1. Nochtans zat er voor groen-zwart in de eerste helft meer in, maar het geluk ontbrak. Zulte Waregem speelde niet zijn beste match, maar graaide net als bij Club opnieuw een punt mee uit Brugge. Beide West-Vlaamse ploegen blijven door die uitslag wel onderin hangen.

Bij Cercle Brugge is Deman, vorig weekend nog goed voor een goal, vermoedelijk vier tot zes weken out en zo mochten Denkey en Ueda een eerste keer voorin samen aan de match beginnen. Daland was er gezien zijn lichte hersenschudding opnieuw bij en in het middenveld stond Van der Bruggen in de plaats van Vanhoutte. De Kortrijkzaan had zich op de laatste training geblesseerd en geraakte niet speelklaar. Voorzitter Vincent Goemaere vierde zijn 50ste verjaardag en winst zou een mooi geschenk zijn. Bij de bezoekers moest Ciranni op de bank plaatsnemen, in zijn plaats stond Tsouka.

Cercle zat bij aanvang met een scoringsprobleem, maar maakte dit in het eerste kwartier meteen ongedaan toen het 1-0 voorkwam via Ueda die een aflegger van Denkey voorbij Bossut schoof. De eerste goal voor de Japanner overigens. Al was hij er voordien al eens dichtbij. Hij kon een voorzet naar doel koppen, maar de botsende bal kaatste tegen de paal. Zulte Waregem was nog maar bekomen van die actie en een minuut later was er opnieuw het doelhout. Dit keer trof Somers het kader.

Een furieuze start was het van Cercle die beloond werd met een goal, al stond die verdiende voorsprong niet lang op het scorebord. Toen een tweede Brugse goal in de lucht hing, kwam Zulte Waregem over links opzetten. Een hobbelende voorzet ging tot bij Rommens en die gaf Majecki met een lage schuiver overhoeks geen kans. Ook al week die bal even af via Daland..

Cercle leek aangeslagen door die goal. Het goede voetbal van in het eerste kwartier bleef wat uit. Groen-zwart won in het eerste halfuur nochtans zeventig procent van de duels, dit vertaalde zich echter niet in een voorsprong. Naar de rust toe kwam de thuisploeg toch opnieuw wat opzetten, maar het ging wat moeizamer. Zo bleef het na 45 minuten 1-1.

Het was afwachten wie in de tweede helft het verschil kon maken. Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd en dat bleek ook uit het klassement. Al hadden zowel Cercle als Essevee de voorbije vijf matchen een moeilijk programma. Toch kon bij verlies de druk wat toenemen. Groen-zwart had in de aanvangsperiode van de tweede helft opnieuw het overwicht. Al bleef het wachten op de eerste goede flits, ondanks dat het spel veel werd onderbroken door de diverse overtredingen.

Iets voorbij het uur maakte Francis zijn debuut bij Cercle. Hij kwam in de plaats van Somers. Bij Zulte Waregem ging Sangaré naar de kant voor Ramirez. Meteen daarna toch eens de bezoekers. Op een lange bal kwam Fadera voor doel, maar hij knalde over. De tweede helft, en dan vooral bij Cercle, behaalde bij lange niet het niveau van de eerste.. De beste kansen leken zelfs voor de bezoekers dat dichter bij een tweede goal kwam dan Cercle. Op een lange voorzet vanop links kon de ingevallen Sangaré de bal op de slof nemen, maar Torres stond in de baan van zijn schot.

Fadera kreeg van dichtbij een bal in het aangezicht en viel tien minuten voor het einde uit. In zijn plaats kwam Ciranni. Bij Cercle vielen meteen daarna ook Heitor en nieuwkomer Teun Wilke in. Dit zorgde meteen voor enige zuurstof bij de thuisploeg. Meer was het echter niet en zo bleef het bij een billijk gelijkspel: 1-1.

Zulte Waregem pakt net als eerder tegen Club opnieuw een punt in Jan Breydel, maar schiet daar net als Cercle zeer weinig mee op. (ACR)

Cercle Brugge – Zulte Waregem 1-1.

Cercle Brugge: Majecki, Decostere (84’ Heitor), Daland, Popovic, Torres, Da Silva Lopes, Van der Bruggen, Hotic, Somers, Ueda (85’ Teun Wilke), Denkey.

Zulte Waregem: Bossut, Tsouka (90’ Derijck), Dozi, Tambedou, Lopez, Drambaev, Sissako, Rommens, Miroshi, Ramirez (65’ Sangaré), Fadera (83’ Ciranni), Vossen (90’ Braem).

Doelpunten: 11’ Ueda (1-0), 16’ Rommens (1-1).

Gele kaarten: 49’ Popovic, 52’ Rommens,