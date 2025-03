Cercle Brugge en trainer Ferdinand Feldhofer uit elkaar

Cercle Brugge heeft de samenwerking met trainer Ferdinand Feldhofer stopgezet. De Oostenrijker werd midden december aangesteld als hoofdtrainer. Hij volgde toen zijn landgenoot Miron Muslic op, met de bedoeling om Cercle zo snel mogelijk uit de gevarenzone te krijgen. Ondanks een goed begin lukte dat niet en eindigde groen-zwart na de reguliere competitie op een teleurstellende 13de plaats in de rangschikking.

Feldhofer bereikte in de Conference League met Cercle de achtste finales, maar in de competitie verliep het heel wat minder. Muslic behaalde voor zijn ontslag in 14 wedstrijden zo’n dertig procent van de punten, namelijk 15, in combinatie met Europees voetbal. Feldhofer deed het in 14 matchen niet veel beter: zo’n veertig procent of 17 punten en dit tevens in twee maanden dat er geen Europees voetbal was, in januari en februari.

In de laatste wedstrijden werden zelfs amper nog punten gepakt. De laatste winst in de competitie is geleden van in januari op het veld van Dender. Cercle speelt zo de komende weken de Relegation Play-offs om het behoud in de Jupiler Pro League te verzekeren. Feldhofer wordt daar nu op afgerekend.

Minder spelersmateriaal

Het moet worden gezegd dat hij over minder spelersmateriaal kon beschikken dan zijn voorganger. Zeker voorin door blessures en het vertrek van Kévin Denkey en Kazeem Olaigbe of door geen direct inzetbare of late versterkingen zoals Steve Ngoura en Lucas Perrin.

“Over de opvolging van Ferdinand Feldhofer zal eerstdaags worden gecommuniceerd”, klinkt het bij Cercle. Voor de Vereniging blijft het duidelijk. Men wil met de nieuwe trainer uiteraard in de eerste plaats het behoud verzekeren om daarna verder te blijven bouwen op de fundamenten die er de afgelopen seizoenen gelegd zijn: intensief met een hoge pressing, waarbij ook de nodige aandacht wordt geschonken aan verzorgd voetbal in balbezit.”

“Dit alles gepaard met het inpassen van de nodige jonge talenten in het spelsysteem. Maar eerst moet de nieuwe trainer met zijn groep de Relegations Play-offs overleven en die beginnen op 30 maart met een verplaatsing naar KV Kortrijk.

