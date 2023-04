Cercle Brugge en Standard delen zonder goals de punten

Op de eerste speeldag in de Europe play-offs speelden Cercle en Standard na een zeer intensieve wedstrijd 0-0. Beide teams waren dicht bij een goal maar vergaten om te scoren.

Cercle verloor in de voorbije reguliere competitie nog maar twee keer in eigen huis (tegen Antwerp en Westerlo) en kon voor aanvang van de match tegen Standard alvast goede cijfers voorleggen. Sinds de eerste wedstrijd in de Jupiler Pro League onder Muslic als trainer begin oktober 2022 verzamelde groen-zwart met 44 punten meer punten dan iedere andere ploeg die aan de Europe play-offs meedoet.

Bij de thuisploeg begon Daland op de bank. Hij kreeg in Waregem een trap op de voet en was niet honderd procent fit. Marcelin nam zijn plaats in. Ook Van der Bruggen leek niet voldoende hersteld van zijn lichte hersenschudding. Francis kwam zo aan de aftrap. Bij Standard stond Emond in de basis voor Canak, al mocht die na een halfuur al inkomen om de geblesseerde Balikwisha te vervangen. Alzate was geschorst en Zinckernagel out.

Pittige wedstrijd

In de openingsfase deelden beide ploegen meteen een speldenprik uit. Lopes Da Silva blokte een schot van Melegoni en Somers kopte naast. Op het kwartier kreeg Cercle meteen twee waarschuwingen. Een ervan was toen Emond oog in oog kwam met Majecki maar naast de goal besloot. Standard miste op die manier een veldgoal dit seizoen tegen Cercle, want in de reguliere competitie verloor groen-zwart op Standard met twee penalty’s en thuis werd het in het slot 1-1 via Ueda nadat de Rouches met een strafschop op voorsprong waren gekomen. Ondertussen bleef het een match zonder franjes en met veel duels en dus ook een groot aantal blessurebehandelingen.

Cercle maakte het de Luikenaars niet gemakkelijk. En kreeg naar de rust toe een paar mogelijkheden. Ueda vond eerst geen weg door een bos van benen achterin bij Standard en op de daaropvolgende hoekschop kopte Marcelin naast. Aan de overzijde was er dan weer een matige afwerking van Emond. Zo bleef het na een zeer intensieve 45 minuten bij 0-0 waarin Standard de beste kansen had en Cercle de betere ploeg was.

Mogelijke strafschop

Bij aanvang van de tweede periode was daar meteen Cercle. Op een scherp aangesneden hoekschop kopte Marcelin pal op Bodart. Het was een moment want na een uur voetballen stapelden ondertussen de slordigheden en de spelhervattingen zich op, al was topschutter Ueda tot twee keer toe dicht bij een goal. De Japanner werd bij Standard achterin goed opgevangen door de defensie onder leiding van gewezen Cerclespeler Dussenne. Als ze bij de thuisploeg toch enige doorgang en vrijheid vonden hadden ze bij Standard achterin tot twee keer toe een ferme duw nodig waarop scheidsrechter Verboomen echter niet op inging. Ook de VAR zag er geen graten in. Groen-zwart kon hier nochtans in een van die fasen een strafschop krijgen. Naar het einde toe kreeg Ueda nog een mogelijkheid, maar hij wachtte te lang om af te drukken.

Zo bleef het bij 0-0. Met een gelijkspel schiet Cercle niet veel op, maar het speelde wel een verdienstelijke partij. (ACR)