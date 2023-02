Cercle Brugge en OHL houden elkaar met 0-0 in evenwicht

Geen winnaar in OH Leuven- Cercle Brugge vrijdagavond. In een kansarme wedstrijd slaagden beide teams er niet in om dicht bij een doelpunt te komen. 0-0 is dan ook de logische uitslag.

Bij Cercle kwam Marcelin in de plaats van de geschorste Daland. De Fransman uitgeleend door eigenaar AS Monaco kon zich dit seizoen nog maar weinig manifesteren en kreeg dus een nieuwe kans. Al kon die er na tien minuten al anders hebben uitgezien toen hij na een duel met Nsingi niet werd bestraft.

Verder waren Da Silva Lopes en Miangue niet beschikbaar. Trainer Muslic was voor aanvang duidelijk. Hij vond het een richtinggevende match. Bij winst kon zijn team de top acht ambiëren. Bij verlies tegen een rechtstreekse concurrent zou dat iets moeilijker worden. Met Lietaert werd vanuit Jong Cercle een bijkomende verdediger aan de wedstrijdselectie toegevoegd.

Geen Maertens, ex-Cercle, bij de thuisploeg. De Gistelnaar is out met een breuk aan de linkervoet. De fusieclub worstelde de voorbije weken met zichzelf, met slechts een 6 op 21. Op de vorige speeldag werd zelfs verloren bij rode lantaarn Seraing. Trainer Brys greep dan ook begrijpelijk in. Mendyl keerde terug uit schorsing. Ouedraogo en Nsingi ruilden de bank voor een plaats in de basis. Tamari, Dom en Kiyine verdwenen uit het elftal.

Cercle kon de voorbije weken drie keer na elkaar in de toegevoegde tijd een punt of winst uit de brand slepen. Ook in de heenmatch tegen OHL was dit niet anders. De jonge Ravych bracht groen-zwart toen in minuut 91 met zijn eerste profgoal in verrukking.

Kansarme partij

De wedstrijd begon met een minuut stilte voor de overleden moeder van OHL-trainer Brys. © Belga

De wedstrijd aan een koude Den Dreef begon met een minuut stilte voor de overleden moeder van trainer Brys. In het openingskwartier nam Cercle het meeste initiatief en zorgde dus ook voor de betere aanvallende acties. Ueda zag zijn kopbal net naast gaan. Na een halfuur was dit één van de weinige doelrijpe kansen. Want in het vervolg van de eerste helft kregen de toeschouwers amper een bal tussen de palen te zien.

Vorig seizoen gaf Cercle in Leuven na de rust een 1-2 voorsprong weg. De scheidsrechter was toen net als in deze match Boucaut. Hij mocht een hopelijk betere tweede helft op gang fluiten. Het bleef een evenwichtige partij met bij de thuisploeg vooral een bedrijvige Nsingi. Aan de overzijde zorgde het duo Ueda en Denkey dan weer af en toe voor gevaar. Bij het ingaan van het slotkwartier bracht Muslic zijn joker Hotic in de ploeg. Hij moest tot betere ideeën komen. Bij de thuisploeg kreeg Tamari een kans om voor een ommekeer zorgen. Beide ploegen kwamen echter niet tot scoren. Na een zoutloze match bleef het bij 0-0. Door dat punt komt groen-zwart voorlopig naast STVV en Westerlo op plaats zeven. Volgende zondag komt buur Club op bezoek. (ACR)