Cercle Brugge en KV Mechelen komen niet tot scoren

Cercle Brugge had tegen KV Mechelen de meeste doelkansen, maar kon niet scoren. Was dat wel zo werd de goal van Denkey wegens buitenspel afgekeurd. Ook bij de bezoekers ging een goal om dezelfde reden in de eerste helft niet door. Het bleef 0-0.

De wedstrijd Cercle Brugge – KV Mechelen had de voorbije jaren heel wat om het lijf en waarin er ook telkens veel werd gescoord. Zo was Hotic elk seizoen goed voor een goal tegen de Maneblussers. Dat was ook zo thuis onder Bernd Storck in een van de vier opeenvolgende overwinningen die tot het behoud leidden. Eerder was er ook al de omstreden 2-3 die toen de degradatie tot gevolg had.

Utkus en Sousa zijn lange tijd out en Van der Bruggen leek de voorbije week onzeker na de brutale overtreding op hem op Standard. De aanvoerder begon op de bank en werd vervangen door Vanhoutte. Miangue is nog aan het revalideren. Torres stond op links opnieuw in zijn plaats. Voorin kreeg Ueda de voorkeur op Denkey. Bij Mechelen verving Malede de geblesseerde Ngoy.

Hoge intensiteit

Cercle verloor thuis niet meer sinds januari en wilde die lijn doortrekken. Gezien de omstandigheden: voetballen bij meer dan dertig graden geen sinecure. De wedstrijd werd op gang getrapt door Cercles gewezen aanvoerder Jérémy Taravel die onlangs definitief stopte met actief voetballen.

Nadien zagen we vooral een zeer slappe eerste helft met weinig creativiteit van beide ploegen, zij het noch echte doelkansen. Ondanks de hitte lag de intensiteit in de duels wel hoog, maar bij het uitvoetballen waren er langs weerszijden veel slordigheden. Zo speelde Deman voor Cercle tot twee keer toe verkeerd in. Bij een lichte overtreding op de West-Vlaamse aanvaller werd eerder in de match de VAR ingeroepen, maar Bart Put zag geen fout.

De eerste helft bleef verder zonder goede combinaties en ook goals, al was Mechelen daar op slag van rust dicht bij. Malede kon alleen op Majecki afgaan, werkte koel af, maar de aanvaller, als één van de weinige buitenlanders bij de bezoekers, vertrok vanuit buitenspel.

Twee goede mogelijkheden

In de tweede helft speelde groen-zwart richting de eigen aanhang en lag het ganse speelhelft stilaan volledig in de schaduw. Benieuwd of dit voor een betere 45 minuten kon zorgen én een doelpunt? Cercle voetbalde het meeste op de speelhelft van Mechelen dat Shved in de ploeg had gebracht in de plaats van Malede.

Leonardo Lopes Da Silva en Dries Wouters strijden om de bal. © BELGA

Opeens waren er daarna twee goede mogelijkheden voor de thuisploeg. Ueda werd gelanceerd, kon aanleggen, maar zijn schot werd gekraakt. Daarna kwam Somers op een ingeven van Deman oog in oog met Coucke, maar hij mikte echter naar de verkeerde kant van de paal. Groen-zwart had duidelijk een betere periode.

Iets voorbij het uur kwamen Heitor en Kehrer in de plaats van Torres en Deman en viel er opeens ruimte voor Mechelen, dat het zichzelf vooral bij de afwerking moeilijk maakte. Al moest Majecki met een kattensprong uitpakken op een schot van Shved net onder de lat. Zo bleef het 0-0. Maar de bezoekers vonden zo te zien net voor het ingaan van de tweede drankpauze hun tweede adem.

Hitte zorgt voor krampen

Het werd alsmaar duidelijker, wie eerst scoorde kon die match wel eens winnen. Cercle gooide met nog ruim een kwartier te gaan Denkey in de strijd. Hij kwam in de plaats van Ueda. Groen-zwart leverde de druk op. Hotic vond in een bos van spelers Denkey, hij kopte binnen, maar stond nipt buitenspel. Meteen daarna was daar opnieuw Denkey.

Dit keer voorkwam Coucke met een knappe save de goal. En ook zijn derde poging ging er niet in. Nu was het Vanlerberghe die zich in de baan van het schot gooide. In de vijf minuten toegevoegde tijd liet het tempo zich voelen bij Cercle en kampten drie spelers met krampen. Toch kon Denkey helemaal in het slot nog gelanceerd worden, maar hij werd foutief gestopt. De vrije schop leverde niets meer op en zo bleef het 0-0. Een terechte uitslag, maar daar schieten beide ploegen weinig mee op.

(ACR/ Foto’s BELGA)