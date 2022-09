Cercle Brugge en Dosko Sint Kruis slaan de handen in elkaar

Groen-Zwart en Dosko Sint Kruis gaan nauwer samenwerken en hebben daarvoor samen een charter ondertekend. Op allerlei vlakken zal Dosko Sint Kruis nauwer betrokken worden bij de eersteklassevereniging. Dit gaat van vriendenwedstrijden over cursussen voor jeugdtrainers tot het inzetten van de allerkleinsten om als oploper te dienen bij een wedstrijd van het fanion elftal van Cercle.

“Dosko is de tiende club waarmee we een samenwerkingscharter hebben ondertekend en daar zijn we heel blij mee”, stelt David Carpels, verantwoordelijke jeugdopleiding. Onlangs hielden we ook de eerste startvergadering met al onze partners. Daar zorgde John Fiers voor een mooie masterclass ‘Motiverend coachen’. Verankering in de regio staat heel hoog in ons vaandel en het spreekt voor zich dat talentvolle jeugdspelers zullen aangemoedigd worden om in een later stadium voor Cercle Brugge te kiezen.”

Jeugdwerking naar hoger niveau

Ook Bart Pannier, voorzitter dagelijks bestuur van Dosko is opgetogen over deze samenwerking. “Partnerploeg van KSV Cercle Brugge zal mooi staan op ons briefpapier”, lacht hij breeduit. “Maar het is zeker een uitgelezen kans om onze jeugdwerking naar een nog hoger niveau te tillen en dit met de ondersteuning van Cercle. Ik denk hierbij aan opleidingen die Cercle voorziet voor onze oefenmeesters of het organiseren van oefenwedstrijden . Regelmatig worden er workshops voorzien over diverse onderwerpen als daar zijn Voeding of antipestbeleid. Dit alles zal een grote meerwaarde voor onze club lijken”, besluit hij.

Cercle had al een samenwerking met Varsenare, Bulskamp, Ruddervoorde, Blankenberge, Poperinge, Zerkegem, Damme, Lotenhulle en Maldegem. Er staan nog een paar ploegen op de wachtlijst maar die werden nog niet vrijgegeven. (GD)