Cercle Brugge en Dmitry Rybolovlev steunen humanitaire hulp aan Oekraïne

In antwoord op de oproep van de Internationale Federatie van het Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen (IFRC) en het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRC), hebben Cercle Brugge en Dmitry Rybolovlev, de Russische voorzitter van AS Monaco – meerderheidsaandeelhouder van Cercle Brugge – elk een schenking gedaan aan het Belgische Rode Kruis om de getroffen bevolkingsgroepen in Oekraïne te helpen.

Dmitry Rybolovlev, voorzitter van AS Monaco: “Het is absoluut noodzakelijk om hen te steunen die het meest te lijden hebben. Daarom hebben AS Monaco, Cercle Brugge en ikzelf, evenals verschillende bedrijven waarin de trust van de familie Rybolovlev investeert, besloten om donaties te doen om humanitaire hulp te verlenen.”

Cercle Brugge zal blijven nadenken over nieuwe acties om de humanitaire hulp te ondersteunen. “Supporters die het Belgische Rode Kruis ook willen steunen kunnen een donatie doen via: www.rodekruis.be/hulp/oekraine-doe-een-gift”, klinkt het bij groen-zwart. (ACR)