Cercle Brugge en Antwerp delen de punten in scoreloos gelijkspel

Cercle Brugge en Antwerp hebben zaterdagnamiddag op de 28e speeldag van de Jupiler Pro League 0-0 gelijkgespeeld in het Jan Breydelstadion. Antwerp (45 ptn) komt voorlopig op gelijke hoogte met nummer vier RSC Anderlecht, Cercle (32 ptn) speelt voor de derde keer op rij gelijk en ontloopt voorlopig nipt de Relegation Play-offs, al kan Westerlo morgen/zondag haasje-over doen mits winst bij OH Leuven.

Vooral de Vereniging toonde zich daadkrachtig in het openingshalfuur, maar kansen voor onder meer Thibo Somers en Alan Minda volstonden niet voor de opener. De Great Old kwam er niet aan te pas en kon amper gevaarlijk zijn voor de rust.

Antwerp moest uit een ander vaatje tappen om de driepunter mee naar de Bosuil te nemen, maar de tweede helft bracht geen beterschap en de Bruggelingen bleven de betere ploeg. Even voor het uur kreeg Lawrence Agyekum de bal verdiend tegen de netten voor Cercle, maar zijn goal werd terecht afgevlagd voor buitenspel. Toby Alderweireld voorkwam even later de Brugse opener van Somers, en Christiaan Ravych kopte tegen de paal.

De 1-0 leek een kwestie van tijd, maar een rode kaart voor Ravych, die de doorgebroken Gyrano Kerk met een wel heel hoog geheven voet neerhaalde net buiten het strafschopgebied, gooide roet in het eten. Ondanks de manmeersituatie bleef Antwerp het moeilijk hebben om doelrijpe kansen bijeen te spelen, en bleef het scoreloze gelijkspel op het scorebord staan.