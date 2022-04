Cercle Brugge eert Miguel Van Damme met een 2-2 tegen Gent

Groen-zwart haalde tot twee keer een achterstand op via Thibo Somers en zette zo de Buffalo’s een ferme hak.

Voor Cercle kwam er op de vorige speeldag op Charleroi bruusk en pijnlijk einde aan een reeks van vier ongeslagen wedstrijden. De pijn werd ruim een week later nog groter bij het verlies van Miguel Van Damme.

Thalhammer voerde bij Cercle maar liefst vier wijzigingen door. Naast de geschorste Utkus verdwenen ook Vitinho, Velkovski en Denkey uit de basiself. Miangue was nog niet voldoende hersteld van zijn blessure en wordt wellicht op de slotspeeldag terug verwacht. Decostere, Popovic, Sousa en Somers begonnen wel aan de match.

Vanhaezebrouck, trainer van Gent, was in aanloop de voorbij week, bijzonder positief over Cercle. “Hadden zij in het begin een betere start en met het huidige gemiddelde aan punten konden zij zeker aanspraak maken op de top vier”, volgens de West-Vlaming. Bij Gent verhuisde Hjulsager naar de bank en kreeg De Sart de voorkeur.

Cercle- Gent zorgde de voorbije twee seizoenen alvast voor heel wat animo in het Jan Breydelstadion. In de vorige competitive werd met 5-2 gewonnen in misschien wel de beste match van het seizoen. Het jaar daarop stelde groen-zwart met een goal in de eerste minuut onder Storck het behoud in 1A zo goed als veilig.

Indrukwekkend eerbetoon

Na een indrukwerkkend eerbetoon door de duizenden aanwezige fans aan het nummer zestien Miguel Van Damme werd de wedstrijd op gang gefloten door scheidsrechter Laforge. En het werd meteen een droomstart voor de Buffalo’s. Na een knappe één-twee met Castro-Montes kwam Tissoudali alleen voor Warleson en hij mikte de bal vlot voorbij Warleson.

Een bijkomende domper voor de thuisploeg zo bleek, maar ruim een minuut later stond het 1-1. Op een hoekschop van Hotic kon Popovic doorkoppen en daar stond Somers om binnen te tikken. De VAR had lang de tijd nodig om te checken of Popovic geen buitenspel stond. Maar valideerde de goal uiteindelijk dan toch. Somers rende meteen richting dug-out om het shirt van Miguel in de hoogte te steken. Cercle ging er meteen voor, maar had Warleson nodig om Gent van een tweede treffer te houden. Het spel ging goed over en weer en voorin bij groen-zwart rekenden ze uiteraard op de snelheid van Matondo, al zat hij bij momenten stevig in de tang.

Op het halfuur werd Cercle defensief nog maar eens te gemakkelijk ontwricht. Tissoudasi werd met een prima lange bal van Odjidja gelanceerd en legde de bal breed voor Depoitre. De aanvaller kon de klus van dichtbij simpel klaren: 1-2. Cercle kreeg nadien onder andere nog twee hoekschoppen, maar kon daar weinig mee doen. Gent trok zo met een minieme voorsprong de kleedkamer in.

In het eerste kwartier van de tweede helft kwamen beide ploegen dichtbij een tweede goal. Popovic kopte na een vrije trap van Van der Bruggen iets te onstuimig naast het doel van Roef. Aan de overzijde kon Tissoudasi plots op Warleson afstormen, zij het duidelijk vanuit buitenspel. Hij kapte zijn belager uit en mikte uiteindelijk op de paal. Vreemd genoeg werd er niet gevlagd. Gent koos duidelijk de momenten, waaruit het toch al twee keer kon scoren. Ruim een kwartier voor het einde mocht Vanhoutte invallen voor de aan het hoofd geblesseerde Popovic, Van der Bruggen schoof hierdoor een rij naar achter.

En dan kregen we een dol laatste kwartier. Cercle kwam eerst zowaar langszij. Opnieuw was het Somers die scoorde en kroonde zich zo tot Brugse held. Na Gents balverlies schakelde Vitinho snel om, hij bereikte Matondo en die zette goed voor naar Somers die in één tijd Roef te grazen nam. Er kwam acht minuten aan extra tijd bij, maar vooraleer we daar aan toe waren kreeg Hjulsager van Gent een rode kaart. Hij werd neergetrokken door Da Silva Lopes en bij het vallen zou hij hebben nagetrapt.

Matondo kreeg daarna nog een unieke mogelijkheid, maar was iets te zelfzuchtig. Na de reguliere speeltijd knalde de spits ook nog over het doel. De partij werd naar het einde toe nerveuzer, ook Hotic geraakte niet voorbij Roef en Samoise trapte helemaal op het einde nog tegen de lat. Het bleef 2-2 na toch wel een zinderend slot. Geen goede zaak voor Gent met het oog op de eerste vier, Cercle eerde met overgave, zeker in het slot, Miguel.

(ACR)