Cercle Brugge draait Standard een loer op Sclessin

Cercle Brugge heeft zaterdag zijn tweede zege van het seizoen gepakt in de Jupiler Pro League. De Vereniging won op de vierde speeldag met 0-1 bij Standard. Invaller Alan Minda (77.) zorgde voor de enige treffer van de middag op Sclessin. Cercle staat met zes op twaalf in de subtop van het klassement. Standard blijft met een punt achter op de voorlaatste plaats.

Standard en Cercle Brugge hadden in Luik duidelijk last van de hitte. Beide teams schotelden de toeschouwers een erg matige partij voor. Bij de thuisploeg gingen Price en Dragus hun kans, maar Cercle-doelman Warleson hield zijn netten schoon. Aan de overkant moest Bodart plat gaan op pogingen van Somers en Lopes Da Silva.

De tweede periode bracht weinig beterschap. Dragus en Kanga waren bedrijvig, maar de Rouches missen duidelijk kwaliteit. Cercle mocht evenmin aanspraak maken op de overwinning. Groen-zwart kwam in het slot van de partij toch op voorsprong. Invallers De Wilde en Minda knutselden dertien minuten voor tijd een aanval in elkaar en de Ecuadoriaan trapte de bal keurig voorbij Bodart, 0-1. De Luikenaars hadden geen antwoord in huis en Cercle leek in de toegevoegde tijd nog een tweede keer te scoren, maar de treffer van Denkey werd op aangeven van de VAR afgekeurd. De Togolees vertrok vanuit buitenspelpositie. Eindstand: 0-1. (Belga)