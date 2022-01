Cercle Brugge boekt zevende competitiezege op acht: 3-1 tegen Zulte Waregem

Cercle Brugge zet zijn indrukwekkende reeks voort. Tegen Zulte Waregem won groen-zwart met 3-1, goed voor de vierde thuiszege op rij. Hotic op strafschop en Popovic na een hoekschop zorgden voor 2-0. Vossen kon in het slot nog tegenscoren. In de toegevoegde tijd smoorde de ingevallen Denkey de hoop bij de bezoekers weer in de kiem.

Door een te hoog aantal positieve coronatesten bij Zulte Waregem werd hun eerste wedstrijd na Nieuwjaar tegen Oostende uitgesteld. Voor de trip naar Brugge was iedereen weer beschikbaar. Derijck stond bij zijn terugkeer naar Essevee meteen in de basis. Hij kwam in de plaats van Pletinckx. Ook Gano en Fadera konden op een basisplaats rekenen en zo verhuisden Kutesa en Christensen naar de bank.

Matondo terug fit

Cercle kon met 18 op 21 na de voorbije zeven speeldagen het beste rapport voorleggen en ging op zoek naar een vierde thuiszege op rij. Da Silva Lopes keerde na twee schorsingsdagen terug en ook Matondo was terug fit. Zij kwamen in de plaats van Millan en Vanhoutte.

De thuisploeg kende meteen een goede start. Na luttele seconden werd Matombo op links gelanceerd. Hij bracht de bal tot bij Da Silva Lopes net buiten de box, maar zijn schot was pal op Bossut. Cercle bleef druk zetten voorin en zo geraakte Boya defensief in moeilijkheden.

Hij wilde de bal wegtrappen, maar raakte meer Somers. Scheidsrechter Boucaut zag er geen strafschop in, maar werd gevraagd naar de beelden te kijken en kwam op de fase terug en floot voor penalty. Hotic stuurde Bossut de verkeerde kant uit en 1-0.

Kansen voor Vossen

Daarna volgde een halfuur waarin Zulte Waregem het meeste domineerde en vooral via Vossen enkele kansen kon afdwingen. Zo was hij heel dicht bij de gelijkmaker na een listig genomen vrije trap, maar de spits besloot niet scherp genoeg. Daarna waagde hij nog eens zijn kans, vanuit een scherpe hoek, maar vond Didillon op zijn weg met een goede tussenkomst.

Zulte Waregem had naar de rust toe misschien wel een gelijkmaker verdiend. Maar het was opnieuw Cercle dat kwam opzetten. Derijck kon nog net op de tijd voor de neus van Somers in hoekschop werken. Hotic zette zich achter die corner en bereikte in een tijd het hoofd van Popovic die nabij de verste paal kon binnenkoppen: 2-0. En dat was de score bij de rust.

Veel overtredingen

Zulte Waregem voerde bij aanvang van de rust een vervanging door. Kutesa kwam in de plaats van Fadera. Nog altijd geen publiek in de tribunes, al kon een match zo laat op een zondagavond wellicht toch op weinig belangstelling rekenen. In de openingsfase van de tweede helft kwam Gano dicht bij de aansluitingstreffer. Nadat Didillon een hoge voorzet van Dompé verkeerd inschatte, kopte de spits op de buitenkant van de paal.

De wedstrijd werd daarna wat ontsierd door vele overtredingen. Een daarvan van Deman werd bestraft en zo mist de aanvaller met zijn vijfde de match op Anderlecht. Cercle bleef zoeken en had vooral veel moeite met de tweede bal en ook Essevee vond niet meteen een oplossing om iets aan de achterstand te doen. Didillon moest een vrije trap van Dompé in hoekschop duwen en aan de overzijde kopte Daland na een hoekschop over.

Fout Didillon

In het slot van de wedstrijd ging Didillon in de fout, hij tikte de bal in de voeten van Vossen en die liet dat niet liggen. De vlag ging bij die fase de hoogte in, maar na een tussenkomst van de VAR keurde Boucaut de goal toch goed. Zo kregen we nog vijf spannende minuten in de toegevoegde tijd. Zulte Waregem rook zijn kans en gooide alles met man en macht in de aanval. Bij een verloren bal mocht Hotic wel vrij gemakkelijk doorzetten. Hij bediende Miangue die op zijn beurt Denkey in het straatje stuurde en voor de bevrijdende 3-1 zorgde.

Cercle zet zijn mars verder, met een 21 op 24 komt groen-zwart met 31 punten in het zog van de top acht. Zulte Waregem droop af en staat nu voor twee belangrijke matchen om onderin meer ademruimte te krijgen, te beginnen met OH Leuven en volgend weekend de verplaatsing naar Beerschot. Cercle trekt woensdag naar Anderlecht, daarna komt KV Oostende op bezoek.

(ACR)