Cercle Brugge boekt een nieuwe zege met 2-0 tegen Seraing

Groen-zwart won in zijn gekende stijl verdiend van de Luikenaars. Hotic zorgde met een knappe lob voor de openingstreffer. Da Silva Lopes bekroonde zijn goede match met een goal op slag van rust. Dit was voldoende voor Cercle tegen een slap Seraing. De Vereniging won zo voor de vierde keer op rij.

Thalhammer behield uiteraard het vertrouwen in zijn ploeg die de voorbije weken een negen op negen bij elkaar voetballen maar moest toch één speler vervangen. Matondo, maker van vier goals in de laatste drie matchen, was geschorst. In zijn plaats kwam Millan. De scheidsrechter was Brent Staessens die overigens zijn debuut maakte op het hoogste niveau.

In zijn laatste drie matchen slikte Seraing maar liefst elf doelpunten, al was dat met matchen tegen Anderlecht, twee keer, en Club Brugge. Dit toonde toch enige zwakte of onzekerheid in de defensie van de Luikenaars. Seraing kon overigens dit seizoen op verplaatsing nog geen enkele keer de nul houden. En dat was na nog geen twintig minuten op bezoek bij Cercle ook het geval. En dan nog met een pareltje van Hotic. Bij een vlugge spelhervatting van groen-zwart dacht doelman Dietsch gepast tussen te komen op een diepe bal, maar hij werkte verkeerdelijk weg tot bij Hotic. De Bosniër dacht niet na en lobde de bal meteen van op zo’n dertig meter knap in het lege doel. Hotic was de voorbije vier wedstrijden overigens betrokken bij zes van de acht Cerclegoals.

Groen-zwart bleef baas. Lopes kopte door tot bij Millan, maar de Spanjaard zag zijn halve omhaal naast het doel gaan. Groen-zwart bleef stilaan in de gekende stijl hoog druk voeren en meteen met veel diepgang om zo veel mogelijk tot kansen te komen. Ondanks de opeenvolging aan hoekschoppen bleef het tot op slag van rust bij de krappe, maar meer dan verdiende voorsprong. Lopes Da Silva speelt een goede wedstrijd met Van der Bruggen aan zijn zijde en Hotic daarvoor. De Portugees Leonardo zag net voor de rust zijn knappe prestatie beloond me een goal. Een plaatsbal in de hoek was goed voor de dubbele voorsprong aan de rust.

Cercle speelde in de eerste helft zeer energiek voetbal. Thalhammer liet bij aanvang van de tweede helft wel Deman in de kleedkamer. Vanhoutte kwam in zijn plaats. Groen-zwart was van plan de lijn door te trekken. Somers kreeg een unieke mogelijkheid maar trapte jammerlijk tegen zijn eigen scheenbeen. Geen goal aan de ene kant, maar ook niet aan de andere kant. Hotic kreeg een lichte overtreding niet mee van de debuterende scheidsrechter. Hij leed zo balverlies en Mikautadze kon allen op doel afgaan. Hij wilde het echter te mooi doen met een lob, die gelukkig voor Cercle over het doel ging. Seraing leek toch zijn tweede adem gevonden te hebben en dook nabij een uur voetballen geregeld voor de kooi van Didillon op.

Bij de thuisploeg werden de benen met de minuut zwaarder, zo leek. Ruim een kwartier voor het einde kwam Denkey dan ook in de plaats van Millan, die voorin toch niet echt zijn stempel kon drukken. Ook Da Silva Lopes kreeg onder applaus een vervanging. Sousa kwam in zijn plaats om centraal naast Daland en Utkus post te vatten. Van der Bruggen werd nadien twee keer goed voor doel geposteerd, maar in beide gevallen ging zijn schot van net aan het strafshopgebied over het doel van Dietsch.

Cercle had nog tien minuten om de voorsprong vast te houden. Hotic werd nog vervangen door de jonge Schampers. Seraing leek uitgeblust. Zo bleven de drie punten voor Cercle dat dus met 2-0 verdiend won en zo met een twaalf op twaalf naar een voorlopig elfde plaats wipt. Volgende zaterdag volgt een match bij herfstkampioen Union. (ACR)