Cercle Brugge blijft meedoen voor de top acht na een 2-0 tegen Kortrijk

Cercle Brugge blijft in de running voor Play-Off 2 nadat het een slap KV Kortrijk bij de keel greep en met 2-0 won dankzij een penalty van Hotic en een goal van Denkey. Groen-zwart pakt tegen De Kerels een zes op zes dit seizoen en dat is toch een lange tijd geleden.

Bij Cercle was coach Thalhammer er omwille van een positieve coronatest eerder deze week niet bij. Assistent Muslic nam vanaf de zijlijn de coaching op zich. In de basisploeg keerde aanvoerder Van der Bruggen terug uit schorsing en tegen zijn ex-club. Vanhoutte startte zo op de bank. Belhocine koos bij Kortrijk eveneens voor dezelfde ploeg al tijdens de vorige speeldag. Zij het met één uitzondering. Palaversa kreeg de voorkeur op Badamosi.

Voor de aftrap werd een minuut stilte gehouden voor de trouwe Cerclefans Firmin Hoste en Filip Meulemeester die de voorbije week overleden. Het eerste halfuur was het vooral éénrichtingsvoetbal door de thuisploeg. Cercle hield Kortrijk op de eigen helft en op de vleugels hadden de bezoekers het vooral moeilijk, ook met de hoge pressing van groen-zwart.

Belhocine greep dan ook in door Mehssatou en Reynolds van flank te wisselen. Even daarvoor was Matondo het dichtst bij de openingstreffer. De aanvaller werd goed weggestuurd door Hotic, kapte zich mooi vrij, maar besloot op de paal. In de rebound reageerde Deman echter niet vlug genoeg. Cercle bleef met veel drang naar voor voetballen. Een doelpunt bleef echter uit.

In het derde kwartier kwam Kortrijk er dan toch even uit. Een afstandsschot van Palaversa zoefde naast de goal van Warleson. Bij Cercle ging met de rust in zicht het tempo toch wat naar omlaag en was er nog amper dreiging. Met een 0-0 trokken de spelers naar de kleedkamer en zo mocht vooral Kortrijk tevreden zijn dat het de schade konden beperken.

Hotic breekt de ban

Een dominant Cercle werd in de eerste helft niet beloond. Lukte het in de tweede helft? Men begon alvast met dezelfde elf. Bij Kortrijk werd Reynolds vervangen door Rougeaux. Cercletrainer Muslic vroeg het publiek de handen op elkaar te zetten bij een hoekschop van Hotic. En dat leverde resultaat zo bleek. Vandendriessche hing iets te hevig aan het shirt van Daland en scheidsrechter Verboomen wees naar de stip.

Ilic dook naar de goede hoek, maar de strafschop van Hotic, na toch wel een vreemde aanloop, was buiten zijn bereik. Cercle verdiend op voorsprong.

Iets voorbij het uur werd Matondo op snelheid gelanceerd, maar hij besloot meters naast en ook een vrije trap van Hotic ging langs dezelfde kant naast de goal. Meteen daarna was er opnieuw Cercle. Radovanovic duwde een voorzet van Hotic ongelukkig in de voeten van Denkey, die aarzelde niet om van dichtbij de trekker over te halen en 2-0. Matondo werd bij Cercle nog een paar keer in stelling gebracht maar had weinig geluk in zijn acties. Kortrijk kon in de slotfase maar weinig dreigen. Zo bleef het bij 2-0. Meer dan verdiend voor groen-zwart dat met zicht op een plaats bij de eerste acht twee punten dichter komt bij KV Mechelen en Charleroi. Zij speelden eerder tegen elkaar gelijk. (ACR)

Cercle Brugge: Warleson, Vitinho (62’ Decostere), Utkus, Daland, Miangue, Van der Bruggen (83’ Vanhoutte), Da Silva Lopes, Hotic, Deman, Denkey (71’ Somers), Matondo.

KV Kortrijk: Ilic, Reynolds, Sainsbury, Radovanovic, Mehssatou, Vandendriessche, Kadri (77’ Jonckheere), Palaversa (61’Badamosi), Moreno (77’ Mbayo), Messaoudi, Selemani.

Doelpunten: 50’ Hotic (pen.) 1-0, 65’ Denkey,

Gele kaarten: 50’ Vandendriessche, 65’ Denkey,