Cercle Brugge behaalt in een dol slot toch de winst op Stayen

Cercle Brugge heeft er dit seizoen lang moeten op wachten, maar het harde werk van de voorbije weken werd met een negen op negen beloond na een 1-2 op STVV. Matondo was opnieuw de matchwinnaar. In een ontzettend spannend slot waarin de spits nog werd uitgesloten zorgden de Limburgers verrassend voor een late tegentreffer, maar de VAR greep in.

Cercletrainer Thalhammer rekende net als in Kortrijk op een zeer intense wedstrijd waarin ze ploeg gezond agressief voor de dag moest komen. De Oostenrijker zou met een wedstrijd van dinsdag tegen Seraing in het vooruitzicht kiezen voor de meest fitte elf spelers. Die leken precies dezelfde als zij die tegen Mechelen, onder Vanderhaeghe, en Kortrijk de volle buit grepen.

Bij de thuisploeg, na een nul op zes, toch enkele nieuwe namen in vergelijking met de vorige speeldag. STVV speelde zonder doelman Schmidt. Die was er omwille van privéproblemen niet bij. Steppe stond in zijn plaats. Verder waren er ook Buatu en Hara die startten. Ook De Ridder was er na blessure terug bij. Teixeira, Durkin en Hayashi zaten op de bank.

Sterke Brugse eerste helft

Cercle had in het openingskwartier het meeste balbezit, maar kon dat veldoverwicht niet meteen in doelgevaar omzetten. Al werden Hotic en een alweer zeer bedrijvige Matondo in stelling gebracht. Eén keer werd de kleine Welshman in het straatje gestuurd, maar Steppe was bij de pinken. De Limburgse defensie had het overigens knap lastig met de snelheid van Matondo. Na een sprint voorbij Leistner haalde hij de doellijn, speelde hij in op Somers maar opnieuw was daar Steppe.

Matondo werd geleend bij Schalke 04 en in de Bundesliga liet hij vorig seizoen reeds zien dat hij over snelle voetjes beschikt. Zo liep hij twee keer de magische grens van 36 kilometer per uur. De Welshman pakte op het kunstgrasveld van Stayen ook geregeld uit met een goede dribbel, enkel de beslissende pass ontbrak. Ondertussen had Utkus een gele kaart gekregen, zijn zevende al dit seizoen.

Nadat Cercle zo goed als de eerste helft bepalend was, kwam de thuisploeg tegen de rust aan, toch opzetten. Want zij hebben met Koita – die ook even voor een penalty claimde – voorin eveneens iemand met snelheid. Maar de visie van Thalhammer leek aan te slaan, want bij balbezit van STVV, dat tot dan het spel moest ondergaan, werd de tegenstander meteen op de hals gezeten door iemand van Cercle. Zo werd er langs weerszijden niet gescoord. Ruststand: 0-0.

Cercle zet kansen om in voorsprong

Cercle bleef in de eerste helft doorgaan op het elan van de voorbije weken. Het vernuft van Hotic en de snelheid van Matondo konden echter niet worden omgezet in een goal. Groen-zwart had nog 45 minuten om daar iets aan te doen. Na ruim vijf minuten was daar toch de verdiende voorsprong. Op een hoekschop van Hotic klom Utkus het hoogst en kopte hij de 0-1 tegen de touwen. De Litouwer ging echter even later in de fout toen hij in het strafschopgebied Suzuki onderuit schoffelde. Penalty en Didillon ging op de elfmeter van Brüls de andere kant uit. 1-1 en zo was alles te herdoen voor Cercle of kon STVV hier vertrouwen uit putten.

Iets voorbij het uur werd Utkus, uit schrik voor een tweede gele kaart, vervangen door Sousa. Voorin kwam Milan in de plaats van Deman. Net toen STVV het laken naar zich toe leek te trekken was daar opnieuw Matondo voor Cercle. Bij een omschakeling kon de razendsnelle aanvaller over links alleen op het doel afstormen en gaf hij Steppe het nakijken door de bal in de verste hoek te prikken. Voor de Welshman zijn vierde goal in drie matchen.

Man in vorm Rabbi Matondo besliste de wedstrijd voor zijn ploeg. © Johan Eyckens BELGA

Dol slot

En dan kwam het slotoffensief van STVV met vooral veel hoge ballen. Het werd met de minuut spannender op Stayen. Toen uitblinker Matondo in de slotminuut een tweede keer geel kreeg voor een overtreding was het alles of niets voor de thuisploeg. Diep in de toegevoegde tijd gebeurde het dan toch, Cacase kon een vallende bal voorbij Didillon in doel trappen. 2-2. Maar dat was zonder de VAR gerekend. Scheidsrechter Van Damme werd naar het scherm verwezen en zag dat Suzuki bij de goal buitenspel stond en het spel beïnvloedde omdat hij Didillon hinderde. Zo bleef het bij 1-2 en was de negen op negen voor groen-zwart een feit. De trainer van STVV kreeg na afloop nog een rode kaart.

Cercle brengt onderin de achterstand van rode lantaarn Beerschot, na hun verlies bij Eupen, op tien punten. Groen-zwart kan zondag zelfs de voorlaatste plaats aan Zulte Waregem laten als ze daarbij de hulp krijgen van buur Club. (ACR)

STVV- Cercle Brugge 1-2.

Cercle Brugge: Didillon, Decostere (80’ Vitinho), Daland, Utkus (64’ Sousa), Velkovski, Da Silva Lopes, Van der Bruggen, Hotic (80’ Vanhoutte), Somers, Matondo, Deman (64’ Millan).

Doelpunten: 50’ Utkus 0-1, 58’ Brüls (pen.) 1-1, 76’ Matondo 1-2.

Gele kaarten: 24’ Utkus, 48’ Decostere, 74’ Matondo, 90’ Teixeira.

Rode kaarten: 90’ Matondo (2x geel), 90’ Hollerback.