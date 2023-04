Cercle Brugge begint met veel vertrouwen aan de Europe play-offs

Cercle Brugge sloot zondag na de winst bij Zulte Waregem de reguliere competitie af met vijftig punten, vijf meer dan vorig seizoen. Een resultaat dat goed is voor deelname aan de nacompetitie in play-off 2 met Standard, Gent en Westerlo als tegenstanders. En zo zijn er vanaf zaterdag voor groen-zwart nog zes matchen te spelen, met als inzet een Europees ticket. Zowel sportief directeur Carlos Avina als trainer Miron Muslic hebben een duidelijke boodschap voor de fans en de spelers: “We willen succesvol zijn en zo hoog mogelijk eindigen.”

Bij de start van play-off 2 is drie punten het verschil met AA Gent als leider. Cercle won in de voorbije competitie twee keer tegen de Buffalo’s. Standard was daar geen goede match, groen-zwart verloor met twee strafschoppen. Thuis kwam Cercle in de laatste minuut op gelijke hoogte, na opnieuw een penalty voor de Rouches. Westerlo maakte het Cercle lastig. Op bezoek bij de promovendus had groen-zwart op de eerste speeldag weinig om handen en in het Jan Breydelstadion werd met het kleinste verschil verloren, na een vreemde penalty. “De vier ploegen zijn aan elkaar gewaagd”, vindt sportief directeur Carlos Avina. “Het zal spannend worden en voor sfeer zorgen. Het is voor Cercle een opportuniteit om een ander statement te maken, door hoger te eindigen.”

“Goede thuisreputatie”

Miron Muslic is tevreden dat zijn ploeg de eerste wedstrijd van de nacompetitie thuis in het Jan Breydelstadion kan spelen. “Liever dan op Sclessin met hun 20.000 uitzinnige fans”, vindt hij. “We hebben een goede thuisreputatie en dat willen we ook in de play-offs zo houden. Standard blijft een topteam, een gans seizoen op een hoog niveau en zelfs dicht bij de top vier. Ze beschikken over een offensieve kracht en zijn goed gestructureerd”, beseft Muslic die nog maar eens en terecht de loftrompet bovenhaalde voor het Performance departement, onder leiding van Eddie Lattimore. “Die mensen, alsook de medische staf, leveren al een gans seizoen fantastisch werk.”

In de spelerskern zijn alle spelers beschikbaar, met uitzondering van de lang geblesseerden Edgaras Utkus, Senna Miangue en David Sousa. Hannes Van der Bruggen onderging donderdag een laatste klinische test. Hij is hoopvol dat hij er bij zal zijn.”

Quasi zelfde kern volgend seizoen

Met het oog op volgend seizoen worden het overigens drukke weken voor Carlos Avina die tot nu toe op sportief vlak goed werk heeft geleverd, met dank ook aan AS Monaco en sportief directeur Paul Mitchell die de Mexicaan wist te vinden en hem in de zomer van 2020 naar Cercle bracht. “De contracten die bij ons ten einde liepen werden verlengd, met uitzondering van Dino Hotic. Voor het overige blijven voorlopig alle spelers”, klinkt Avina. “En dat er interesse is in sommige spelers of geruchten zijn dat zij naar een andere ploeg kunnen is een goed teken. Ondertussen hebben we bij Cercle getoond dat niemand onvervangbaar is.”

Charles Vanhoutte wacht met de verlening van zijn contract omdat bijvoorbeeld Union iets in de speler ziet. Voor topschutter Ayase Ueda is er aandacht vanuit de Premier League. Middenvelder Da Silva Lopes geniet ook opnieuw interesse. “Het maakt deel uit van het moderne voetbal. De periodes die ze bij een team blijven wordt steeds korter. We hebben altijd een plan B en dat kunnen we bij gelijk welke speler gebruiken. Als een speler vertrekt zullen we er alles aan doen om iemand te halen die nog beter is”, besluit de sportief directeur. (ACR)