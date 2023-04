Cercle behoudt zicht op de top acht na 2-0 winst tegen KV Kortrijk

Cercle Brugge heeft na een goede eerste helft KV Kortrijk opzij gezet. Somers met een kopbal en Ueda op strafschop zorgden dan al voor de eindstand. Groen-zwart mag zo blijven hopen op een plaats bij de eerste acht. Kortrijk maakte in deze West-Vlaamse derby nooit aanspraak om het behoud zo goed als veilig te stellen.

Voor aanvang van de wedstrijd gingen de handen op elkaar voor Kortrijk-aanvoerder Kristof D’Haene die destijds bij Cercle gelanceerd werd en de laatste keer tegen zijn gewezen ploeg begon. De groen-zwarte aanhang ontvouwde een spandoek met het opschrift ‘Turku, bekerfinalist en derbyheld’. Van Cerclevoorzitter Tousseyn kreeg de West-Vlaamse flankspeler een gepast geschenk. Daarna mocht D’Haene met zijn goede vriend Hannes Van der Bruggen om de aftrap tossen.

Ruim zeshonderd Kortrijkfans maakten de korte verplaatsing naar Brugge en zagen dat hun ploeg in het openingskwartier het spel moest ondergaan. Cercle had in die periode overigens al twee keer gescoord. De eerste goal kwam er al na drie minuten via Ueda. Maar na een veel te lang beraad bij de VAR werd het doelpunt uiteindelijk toch wegens buitenspel afgekeurd. Bij Cercle waren ze echter niet van slag en bleef men de goal van Vandenberghe opzoeken. Daland kopte eerst nog tegen de lat. Daarna opende de Noor knap op Deman die kon zijn maatje Somers in de zestien bedienen en hij kopte Cercle met een buffelstoot op 1-0.

Geruststellende Brugse voorsprong halfweg

Bij Cercle geen geschorste Denkey. Miangue is voor de rest van het seizoen geblesseerd en Majecki trainde de voorbije week terug mee en stond misschien wel iets verrassend weer onder de lat. De Pool hield overigens tegen het halfuur zijn ploeg op voorsprong na een knappe ingeving van Kadri.

Storck volgde na de winst tegen Club Brugge het motto never change a winning team. En zo begon Selemani, pas vrijdag terug uit de Comoren, op de bank. De Kerels kwamen zelfs op een dubbele achterstand. Want na de redding van Majecki zorgde Ueda voor de 2-0. Bruno verdedigde terug tot in de eigen zestien en verkeek zich op een kap van Deman. De Japanse spits mocht zo een eerste keer dit seizoen een penalty nemen en gaf Vandenberghe het nakijken. Cercle ging op die manier verdiend met 2-0 de rust in.

Kortrijk had een zwakke eerste helft achter de rug en zo voerde Storck bij aanvang van de tweede helft meteen drie wissels door. Kadri, De Neve en Bruno werden vervangen door Selemani, Gueye en Henen. Cercle stond overigens met opnieuw een jonge leeftijd van gemiddeld 23,4 jaar tussen de lijnen. Op de bank zat ook voor de eerste keer de 18-jarige Jamaicaanse international Ximines. De drie nieuwkomers bij Kortrijk leken op het eerste zicht niet veel verandering te brengen. Het was Deman die bij de thuisploeg een omhaal over zag gaan en daarna geel kreeg voor een lichte overtreding maar hierdoor wel de volgende match mist.

Na ruim een uur voetballen kwam bij Kortrijk Messaoudi in de ploeg en bij Cercle kreeg Hotic speelminuten. Vorig week in een oefenmatch op bezoek bij OHL had hij twee keer gescoord. Even later mocht ook Ximines debuteren. Maar veel verandering bracht dit niet in een tweede helft die qua tempo veel lager lag dan in de eerste helft. Zo bleef het bij een logische en verdiende 2-0 voor de thuisploeg die het meeste zin toonde om de match te winnen. Cercle trekt volgend weekend naar Antwerp, Kortrijk ontvangt in een belangrijke thuismatch Eupen. (ACR)

Cercle Brugge – KV Kortrijk 2-0.

Cercle Brugge: Majecki, Popovic, Ravych, Daland (84’ Marcelin), Siquet, Francis (84’ Vanhoutte), Van der Bruggen (74’ Da Silva Lopes), Deman (68’ Hotic), Somers, Gboho (75’ Ximenes), Ueda.

KV Kortrijk: Vandenberghe, Silva, Watanabe, Wasinski, Deneve (46’ Henen), Loncar, Mehssatou (67’ Messaoudi), D’Haene, Kadri (46’ Selemani), Avenatti (73’ Regali), Bruno (46’ Gueye).

Doelpunten: 15’ Somers 1-0, 36’ Ueda (pen.) 2-0.

Gele kaarten: 54’ Deman, 77’ Henen, 79’ Gueye, 87’ Somers.