Cercle baalt, Westerlo neemt scalp van West-Vlaamse ploegen

De West-Vlaamse ploegen liggen Westerlo duidelijk wel. De promovendus greep tegen hen een 18 op 18 en slikte in die zes matchen geen enkel tegendoelpunt. Cercle kon daar iets aan doen, maar miste voorin de nodige scherpte en dan was er ook de leiding die de Vereniging nog maar eens een hak zette. Bij het te brave groen-zwart laten ze het zijn beloop. Meer kan je niet doen of er hangt je een boete boven het hoofd. Cercletrainer Miron Muslic bleef er na afloop rustig bij. Ook nadat hij de kleedkamer van de scheidsrechter een bezoek had gebracht. Of hij daar op een beleefde manier zijn ongenoegen uitte is niet bekend.

De wedstrijd in Brugge kon voor Westerlo niet beter beginnen. Zij het met een cadeautje, want de bal ging tot ieders verbazing bij groen-zwart op de stip. Na een vermeende duwfout van Dimitar Velkovski. Vreemd dat de Bulgaar en voor wie ze bij Cercle een oplossing zoeken bij een andere club als een basisspeler mocht beginnen. Of was het een lichte duw van Senna Miangue? Soit. Halil Akbunar ging alvast theatraal tegen de grond. Scheidsrechter Wesli De Cremer trapte in de Turkse val en ook de VAR greep opvallend genoeg niet in.

Opvallend is dat De Cremer ook de heenmatch op de eerste speeldag in Westerlo mocht fluiten. Daar zette hij Cercle na een rode kaart voor Boris Popovic na een half uur met tien. Daarna verloor groen-zwart met 2-0. Ook zaterdag had de Brusselaar, die als jonge knaap naar Oostende verhuisde, een moeilijke avond. Hij kende dus een vederlichte strafschop toe aan de bezoekers. Het sleutelmoment in de match en een fase waar over gediscussieerd kon worden. Net als bij die andere fasen.

Kort nadien kon De Cremer een penalty fluiten na een fout op Hotic. En ook in de tweede helft was er in de zestien een contact met Kévin Denkey. Mathias Fixelle kon toen bij Westerlo een tweede geel gekregen hebben en ook Cercle kon eigenlijk in de eerste helft Miangue kwijt geraken, na een zware overtreding op Bryan Reynolds die met een ernstige schouderblessure naar het ziekenhuis moest.

Opnieuw benadeeld

Alles bij elkaar geteld werd groen-zwart nog maar eens benadeeld, wat reeds op de vorige speeldag in Mechelen en tijdens de bekermatch in Gent het geval was. “Cercle is te braaf. Misschien moeten we eens doen als de grote ploegen…”, zucht Thibo Somers. Meer wilde hij niet kwijt. Als aanvoerder mag je wel dat ietsje meer. Charles Vanhoutte liep er na de 0-1 gefrustreerd bij. Hij is iemand met het hart op de tong. “Als ik de fase van de penalty zal terugzien is het voor mij bijna zeker dat het opnieuw licht zal zijn. Ik stond er met mijn neus op. Het is onbegrijpelijk dat de ref die fase niet checkt. Op Mechelen stond hij er een meter van, merkte geen fout op, liet hij doorspelen waaruit wij een tweede keer scoorden en toch werd hij nog door de VAR teruggeroepen. Clear Error, wel of niet. Wat is clear error? Ik begrijp er niets meer van”, baalt Vanhoutte die ook vaststelde dat een gelijkspel misschien eerlijker was geweest. “Buiten die penalty hebben ze maar weinig kansen gehad en wij misten voorin wat frisheid.”

Cercletrainer Miron Muslic zag voor de eerste keer als hoofdtrainer zijn ploeg in de competitie niet scoren. “Na een mooie periode met knappe overwinningen is het zuur om nu te verliezen. Het is iets wat we uiteraard niet graag hebben. Na die shock en die vroege penalty hebben we veel geprobeerd om terug in de match te komen. Vooral dan in de tweede helft. De gelijkmaker hing in de lucht. Maar het mocht vandaag niet zijn. Het is hard om dit te accepteren, want een punt was zeker mogelijk. We misten voorin de nodige scherpte om die goal te forceren.”

Scheidsrechter

Over de leiding wilde hij weinig kwijt, in schril contract met sommige van zijn collega’s. In het verleden mocht je je als trainer meer roeren richting het scheidsrechterskorps. De voorzichtige aanpak is hedendaags in het voetbal de goede en dat weet ook de Cerclecoach. “Ik heb altijd respect voor de scheidsrechter. Zowel voor, tijdens ams na de match. Hij is een sportmens en neemt goede en minder goede beslissingen.”

In tweede nationale begon Jong Cercle opnieuw aan de competitie en won met 4-0 overtuigend van RFC Wetteren. Twee goals kwamen van de Nederlandse Mexicaan Sebastiaan Wilke Braams Teun, Ono Vanackere opende de score en doelman Quintijn Steelant, die zijn jeugdopleiding bij Club Brugge kende, zorgde bij Wetteren voor een owngoal. (ACR)