Cercle als scherprechter voor Champions play-off

AA Gent thuis en Antwerp op verplaatsing, dat zijn de komende twee matchen van Cercle Brugge in het slot van de reguliere competitie. Zo is groen-zwart scherprechter in de strijd van beide ploegen om een plaats in de Champions play-off.

Bij puntengewin in de laatste twee matchen maakt Cercle eventueel nog kans op deelname aan de Europe play-off. Maar dan moet er gerekend worden op puntenverlies van KRC Genk én STVV. Genk ontmoet zondagavond Eupen, na de match van Cercle. STVV speelt al zaterdagnamiddag op bezoek bij Zulte Waregem.

Anderlecht neemt het dan weer op tegen Charleroi. Beide tegenstanders van de Limburgse clubs zijn evenwel nog niet zeker van het behoud. Vooral de Kanaries zullen het niet gemakkelijk hebben aan de Gaverbeek, maar dan doet Cercle er best goed aan de Buffalo’s opzij te zetten. Geen gemakkelijke opdracht waar iedereen in rouw is na het overlijden van doelman Miguel Van Damme eerder op de week.

Afscheid

In november vorig jaar overleed de vader van toenmalig trainer Yves Vanderhaeghe. Na de minuut stilte die hiervoor volgde in de match tegen Charleroi, stond groen-zwart al na acht minuten in het krijt met 0-2. Dat zal zondagnamiddag nog harder aankomen, na het afscheid van een ploeggenoot en voor velen een goede vriend. Ofwel kan groen-zwart ook vechten als leeuwen, ter ere van Miguel, om de drie punten thuis te houden.

Nog dit: Cercle speelt nog maar eens een thuiswedstrijd tijdens de finale van de Ronde van Vlaanderen. Het zal dus wellicht op minder fans kunnen rekenen, tenzij het afscheid van Miguel primeert. In vergelijking met voorgaande jaren worden de laatste twee speeldagen trouwens niet op hetzelfde moment afgewerkt. Nu gaat het enkel om de laatste speeldag. Dan is er op zondag 10 april om 18.30 uur naast Antwerp-Cercle, ook STVV-Standard, KV Kortrijk-Anderlecht, Seraing-KRC Genk en AA Gent-OH Leuven.

(ACR)