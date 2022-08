Cercle-aanvoerder Hannes Van der Bruggen: “Opnieuw twee punten verloren”

Cercle Brugge blijft net als Zulte Waregem onderin de rangschikking van de Jupiler Pro League. Beide West-Vlaamse ploegen konden zaterdag in een onderling duel hun blazoen wat oppoetsen, maar lieten dat na. Vooral Cercle had in de eerste helft voldoende mogelijkheden om de provinciale derby te winnen.

Maar met onder andere twee ballen op de paal in één en dezelfde minuut ontbrak het hen wat aan geluk. “Het is stom dat we hier thuis opnieuw punten laten liggen”, analyseert Hannes Van der Bruggen de wedstrijd die uiteindelijk voor zijn ploeg op een gelijkspel eindigde. “Het is zuur dat die eerste kans er niet ingaat. We hadden die match moeten winnen en dat is zonde.”

Weinig structuur

De tweede helft had Cercle beter moeten doen. Er zat nog weinig structuur in. “De eerste helft vroeg veel aan fysieke inspanningen en misschien gingen we daarom na de rust freestylen en maakten we teveel gebruik van een lange bal in het midden in plaats van de flanken aan te spelen.”

Van der Bruggen mocht opnieuw aan de wedstrijd beginnen. Op Standard kreeg hij een trap op de knie, alsook wat vocht in de enkel. “Dat had wat tijd nodig om te herstellen. Vandaar dat ik de voorbije weken niet in actie kwam. Ik wist dinsdag reeds dat ik aan de aftrap stond”, klinkt de middenvelder. Hierdoor werd Charles Vanhoutte invaller, maar die blesseerde zich daags voor de match op training en verscheen niet op het wedstrijdblad.

Positief

Ondanks het gelijkspel blijft Van der Bruggen positief. “Het is nu wat aanpassen voor de nieuwe jongens. We voetballen in een heel specifieke speelstijl, die wat automatismen vraagt en daarin moeten we nog stappen zetten. Ik denk dat we na deze match toch wel wat vertrouwen mogen hebben richting de Brugse derby”, aldus de Oost-Vlaming die het gezien die 5 op 18 nog niet perse over druk wil hebben.

“Ik denk dat we dat voldoende kunnen controleren en managen. Misschien zijn we wel op ons best als we een beetje onder druk spelen, zoals tegen de grotere ploegen. Het is nog vroeg. Jammer dat we zowel tegen Zulte Waregem als tegen Mechelen punten hebben laten liggen, maar dat gaat zich wel compenseren in een andere wedstrijd.”

(ACR)