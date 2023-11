Cercle-aanvaller Kazeem Olaigbe maakt het verschil bij Jonge Duivels: “Er zijn nog zo’n types, denk maar aan Doku”

Vier doelpunten maakte Kazeem Olaigbe (20) dit seizoen al, één voor Cercle Brugge en drie voor de nationale beloften. Alle vier maakte hij ze na een invalbeurt. Vandaag tegen Schotland en dinsdag tegen Spanje kan hij de Jonge Duivels verder op weg helpen naar de kwalificatie voor het EK 2025 in Slowakije. Een fenomeen verklaard.

Intikkers waren het niet. Tegen Kazachstan (1-0) scoort hij met een volley met zijn rechter vanop de rand van de zestien meter, in Malta (0-2) wordt hij diep gestuurd en werkt hij beheerst af en in Hongarije (0-1) treft hij raak met een knal met links van net buiten het strafschopgebied. Ook het doelpunt dat hij voor Cercle tijdens zijn invalbeurt op KV Mechelen maakt, mag gezien worden: bij een snelle omschakeling breekt hij uit op links, laat hij David Bates ter plaatse en krult hij de bal rond de laatste verdediger in de verste hoek.

“Kazeem is heel doelgericht”, zegt Gill Swerts, bondscoach van de U21. “Dat is ons opgevallen in de kleine partijtjes tijdens ons eerste kamp. Hij is rechtsvoetig, maar of de bal nu links of rechts van hem ligt, hij zal altijd wel een manier vinden om die richting doel te krijgen. Dat is een kracht van hem en dat is de reden dat we hem elke keer weer brengen.” Zij het tot nu toe alleen als invaller (voor Malick Fofana van AA Gent, red.). “Ja, omdat hij op dat moment nog niet veel gespeeld had bij Cercle en misschien nog niet de gastank had om te starten – wat we toen trouwens met hem en zijn club besproken hebben. Maar als je zo’n explosief type, dat het vooral van zijn aanvallende acties moet hebben, fris kunt laten invallen, dan is dat heel gevaarlijk voor verdedigers die al een beetje vermoeid zijn, zo is ook gebleken.”

Explosief

Kazeem Olaigbe is ook nog maar 20 jaar en komt pas piepen. De Brusselaar met Nigeriaanse roots begon te voetballen bij WS Brussels, waar Anderlecht hem al op zijn achtste kwam weghalen. In 2019 vertrok hij op Neerpede als U16-international naar Southampton FC. Na een sterk seizoen bij de U23, met onder meer 12 goals, werd hij er in 2022 genomineerd voor Speler van het Jaar van de Engelse beloftecompetitie. Vorig seizoen werd hij voor nieuwjaar uitgeleend aan het Schotse Ross Country en erna aan de Engelse vierdeklasser Harrogate Town. Eind augustus tekende hij een vierjarig contract bij Cercle Brugge.

“Kazeem heeft een enorm potentieel, hij beschikt over kwaliteiten om jaloers op te zijn”, vindt de ervaren Cercle-middenvelder Hannes Van der Bruggen. “Hij is enorm explosief, heel sterk aan de bal, heeft een zeer goeie trap en scoort gemakkelijk, merken we ook op training. Maar hij moet natuurlijk ook nog wat leren.”

“Zodra hij helemaal gerodeerd is, gaat hij potten breken” Hannes Van der Bruggen, ploeggenoot bij Cercle

Zeker in het strakke spelsysteem en het fysiek en mentaal veeleisende voetbal van Cercle, waarin zijn beste positie van flankaanvaller eigenlijk niet bestaat. “We merken aan wel meer spelers die hier aankomen dat het tijd vergt om ons systeem en onze specifieke spelstijl erin te slijpen”, zegt Van der Bruggen. “Dat zagen we vorig seizoen ook bij Yann Gboho, die hier net als Kazeem als echte flankspeler aankwam. Die is er pas doorgekomen rond december, na de WK-break, en is nu volledig aan het ontbolsteren. Dat is niet onlogisch. Onze manier van spelen, vergt zoveel nieuwe gedachten van spelers die gewoon zijn van vooral in balbezit mee te doen en altijd de bal te voelen. Kazeem moet binnen onze structuur nog wat leren het overzicht te behouden om de juiste keuzes te kunnen maken, maar zette zeker al stappen in de pressing. Hij is al belangrijk geweest op KV Mechelen en ook tegen AA Gent is hij heel goed ingekomen. Ik ben er zeker van dat eens die jongen helemaal gerodeerd zal zijn hij potten gaat breken.”

Defensief

Radhi Jaïdi, assistent-coach van Cercle, werkte bij de U23 van Southampton al met Olaigbe. “Daar zag ik meteen zijn snelle voetjes en zijn efficiëntie één tegen één op de flank vooral”, zegt hij. “Southampton leende hem uit om hem speelminuten te geven en dat bezorgde hem meer ervaring en persoonlijkheid. Toen ze bij Cercle vroegen wat ik van hem vond, heb ik alleen maar positief over hem gesproken. Hij kan nergens beter zitten dan hier, een club die echt met jonge spelers werkt en hen tijd en kansen geeft. De grootste aanpassing is inderdaad onze speciale spelstijl, die anders is dan alle andere ploegen. Offensief is er geen probleem, om centraal in de kleine ruimtes te spelen, en defensief begint hij te begrijpen dat bij ons het verdedigen begint bij de aanvallers. Daar werken we heel specifiek met hem op. Ik ben trainer geweest in de Premier League en ik weet: om als jonge speler een elitespeler te worden, één die op een dag kan schitteren op hoog internationaal niveau, moet je al je tijd investeren in het verbeteren van je kwaliteiten. Bij Kazeem is dat vooral tactisch en fysiek. Ik denk dat hij dat begrijpt.”

Kazeem Olaigbe op training in Tubeke. Vandaag nemen de Jonge Duivels het op tegen Schotland, dinsdag is Spanje de tegenstander. © Kasper Vaneeckhout Kasper Vaneeckhout

“Kazeem heeft het potentieel om later in zijn carrière in grote competities te spelen, maar op dit moment moet hij gewoon zijn focus op Cercle leggen”, vindt Van der Bruggen. “Want op zijn leeftijd is het normaal dat hij nog een grote progressiemarge heeft, vooral op tactisch vlak. Technisch en qua body zit het al goed. Het is een blokske hé, zoals wij zeggen. Hij is van nature gespierd, zet goed zijn lichaam en kan in zijn eerste meters heel explosief zijn. Het is ook een goeie jongen om in de kleedkamer te hebben. Hij is wel wat timide en moet soms opletten dat hij niet te veel de indruk geeft dat hij een je-m’en-foutist is, want dat is hij niet.”

Intuïtief

Ook U21-bondscoach Swerts vindt het fijn om met Olaigbe samen te werken. “Kazeem laat bij ons een heel gedreven indruk”, merkt hij. “Het is een speler die het wat van zijn intuïtie moet hebben. Vanuit mijn redenering moet je hem in balbezit een beetje ruimte geven om intuïtief te kunnen zijn. Als je zulke jongens een bepaalde vrijheid geeft, zijn ze nog moeilijker te verdedigen, omdat ze buitenom en binnendoor kunnen gaan, in één tegen één én in de combinatie heel gevaarlijk kunnen zijn. Het gaat er voor hen om daarin balans te vinden: wanneer een actie maken en wanneer inspelen en doorlopen? Kazeem heeft ook wel vista in zijn spel. Dat zie je onder meer bij de goals die hij bij ons maakte: hij heeft het spelinzicht om de ruimte te zien die hij moet benutten om zijn kwaliteiten te laten excelleren. Zijn onvoorspelbaarheid is een extra wapen.”

“Hij zal altijd wel een manier vinden om de bal richting doel te krijgen” Gill Swerts, bondscoach U21

“Hoe meer speelminuten hij zal maken in het fysieke pressievoetbal van Cercle, hoe meer hij ook dat aspect in zijn spel zal krijgen. Een flankspeler met snelheid, diepgang en scorend vermogen is een heel interessant profiel. Op jonge leeftijd zijn geduld opbrengen en het momentum pakken belangrijk. Er zijn nog voorbeelden van zulke types die op jonge leeftijd nog niet het rendement hadden, maar naarmate ze bij hun club meer gingen spelen, zich snel ontwikkelden en grote stappen zetten – kijk bijvoorbeeld maar naar Jérémy Doku.”