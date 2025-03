CEO Sports Pieter Eecloo over de overlevingsstrijd van KV Kortrijk:“Met Storck kozen we voor een totaal andere aanpak”

KVK kan het toch nog! Tegen OH Leuven won het voor eerst sinds eind november en dat was ruim verdiend. De weg naar een nieuwe miraculeuze redding is nog lang. Maar het geloof kreeg zaterdag alvast een boost, zeker nu Thierry Ambrose ontwaakt is. Hangt er magie in de lucht? Een gesprek met CEO Sports Pieter Eecloo.

Ineens was alles positief zaterdag in het Guldensporenstadion. Dat de zon scheen en een ontwaakte Thierry Ambrose twee keer scoorde, zelfs met een retro, deed denken aan die memorabele avond eind mei van vorig jaar, toen hij in de ultieme barragewedstrijd voor het behoud tegen Lommel met een hattrick het verschil maakte. Zover zijn we nu nog lang niet, maar de zege tegen OH Leuven deed deugd en geeft moed. “Ook de manier waarop”, zegt CEO Sports Pieter Eecloo. “We speelden goed, dwongen kansen af, gaven weinig weg en alle supporters stonden achter de club.”

Is er sprake van een Storck-effect?

“In elk geval is er weer de nodige discipline en kijkt iedereen weer in dezelfde richting. Dat was wel nodig. Iedereen weet perfect wat het game plan is en bekijkt het van wedstrijd tot wedstrijd. Is er een Storck-effect? Zeker qua data. Zo is sinds zijn komst het aantal expected goals al elke keer in ons voordeel geweest. Op basis daarvan verdienden we meer punten. Ik ben blij voor de jongens dat hun goede prestatie nu ook eens beloond werd.”

Bernd Storck zei dat er dit seizoen te lang te verdedigend werd gedacht. Hielden jullie niet te lang vast aan Freyr Alexandersson?

“Er was met Freyr wel een goeie interne werking, vandaar dat we lang aan hem vasthielden. Té lang? Achteraf bekeken, kun je dat misschien wel zeggen, maar achteraf is het altijd makkelijk praten natuurlijk.”

In december stelden jullie Yves Vanderhaeghe aan als nieuwe hoofdcoach, maar twee maanden later ontsloegen jullie hem alweer. Was hij niet de goeie keuze?

“Omdat we met Yves in acht wedstrijden niet één keer gewonnen hadden, vonden we dat er iets moest gebeuren. We wilden iedereen in de club het signaal geven dat wij er nog in geloofden. We beoogden een schokeffect. De samenwerking met Yves is in een hele goeie verstandhouding geëindigd. Ik denk dat zowel de club als Yves zelf er meer van had verwacht. De vonk die we bij zijn aanstelling verwacht hadden, is uitgebleven en we gingen ervan uit dat die ook niet meer zou komen. Vandaar dat we ingegrepen hebben en met Storck voor een totaal andere aanpak hebben gekozen.”

Waarom moest Vanderhaeghe het doen zonder zijn rechterhand Gino Caen en mocht Storck wel een assistent meebrengen?

“Omdat we vonden dat we al een goeie staf hadden, dat Yves de missing link was, een motivator die voor de juiste Schwung moest zorgen, en dat er op dat moment niet meer nodig was.”

Storck was in december ook al vrij: waarom namen jullie hem toen niet?

“Omdat Yves ons in de gesprekken met hem een goeie indruk gaf. Als Belg kende hij de club, de spelers en de competitie, en hij ging ervan uit dat het met deze ploeg wel zou lukken.”

Dé vraag is natuurlijk: waarom pas in de winter een kern samenstellen die echt 1A-waardig is?

“Hadden we met deze kern aan het seizoen kunnen beginnen? Neen. Financieel is dat voor ons niet mogelijk. Maar we hadden wel niet verwacht dat we met de jaarwisseling voorlaatste zouden staan – al weet je dat alles dan nog samenhangt en je zowel tiende als vijftiende kunt staan. Na overleg heeft de eigenaar toen nog eens een financiële inspanning gedaan.”

Vincent Tan lijkt geen grote sportieve ambities te hebben met zijn voetbalclubs: KVK staat alweer met één been in 1B en Cardiff City staat in de Engelse tweede klasse 21ste.

“Het doel is weer een stabiele eersteklasser te worden. Mochten we ons nog redden, dan zal het wel de bedoeling zijn om in de zomer een betere kern samen te stellen. Slagen we er niet in om ons te redden, dan zal de ambitie zijn om zo snel mogelijk terug te keren. Ik denk dat het nieuwe format met 18 ploegen ook wel wat in ons voordeel zal spelen. Nu moeten we voor het behoud strijden tegen ploegen als Westerlo en Leuven, die de laatste jaren zoveel investeringen deden dat wij daar eigenlijk niet meer mee meekunnen.”

Ex-CEO Matthias Leterme zei vorig seizoen in deze krant: “Alleen een substantiële investering kan van KVK een stabiele eersteklasser maken.” Kan dat met de huidige eigenaar?

“Ik denk het wel. Er is nu alleszins veel meer betrokkenheid dan vroeger.”

Wat zouden de consequenties van een degradatie zijn, voor het budget, de club en het personeel?

“Het budget zou onvermijdelijk naar beneden gaan. Maar qua werking en personeel denk ik dat er in eerste instantie relatief weinig zou veranderen, omdat het de bedoeling zou zijn om zo snel mogelijk weer te promoveren.”

Jullie staan op 8 punten van de barrageplaats en er zijn nog 21 punten te verdienen, 3 in de reguliere competitie en 18 in de degradatie-play-offs: hoe schat jij de situatie in?

“Ik denk dat als we zondag in Gent een goed resultaat halen er dan nog veel mogelijk is.”

Hoe is het, tot slot, om samen te werken met Bernd Storck, die de reputatie heeft een bekwame crisismanager te zijn, maar ook een zeer moeilijk mens?

“Ik ken de verhalen. Maar na drie weken rechtstreeks met hem samenwerken, kan ik alleen maar zeggen dat de huidige realiteit beter meevalt dan de verhalen doen geloven.” (lacht)