CEO Eddy Cordier blikt vooruit op seizoenstart van Zulte Waregem: “De kern is nog niet compleet”

Zulte Waregem opent zaterdagavond op eigen veld tegen Seraing. De voorbereiding verliep vlot, zo zegt CEO Eddy Cordier. “We zijn ervan overtuigd dat we er klaar voor zijn. De staf doet er alles aan. Maar de kern is nog niet compleet, in elke linie moet er nog een speler bij”, klinkt het duidelijk.

Essevee kan terugblikken op een voorbereiding zonder al te veel problemen. Er werd slechts één keer verloren van KV Oostende. Sinds Essevee zich vorig seizoen gered heeft, onderging de club een metamorfose. Er kwam een quasi volledig nieuwe technische staf onder leiding van clubicoon Mbaye Leye en er zijn al zeven inkomende transfers afgerond. “In een voorbereiding kun je alles winnen en dan je eerste match verliezen”, zegt Cordier. “Die campagne is er vooral om zaken uit te proberen en een ploeg te vormen. Ik denk wel dat we er klaar voor zijn, al zal dat zaterdag blijken na negentig minuten.”

Is het type-elftal dan al klaar? “Sowieso zijn we nog op zoek naar versterking. In elke linie moet er nog een speler bijkomen. De kern is zeker niet compleet, we zijn ermee bezig. Er zijn ook een aantal spelers als Dompé en Gano die lonken naar een uitgaande transfer. Maar dan moet het voorstel wel correct zijn, we wachten af.”

We keren ook nog even kort terug naar het verhaal van Charly Musonda, die plots niet meer trainde aan de Gaverbeek. “De week voor de start van de eerste oefensessies was er contact tussen Musonda en Leye. Hij vroeg zelf om hier aan te sluiten, zonder afspraken. Onze kern was nog niet compleet en je kunt dan wel extra jongens gebruiken om elf tegen elf te trainen. We hebben hem die kans gegeven. Na een vijftal dagen ondervond Charly hinder, hij moest de training staken. Hij besliste zelf om niet meer terug te keren.”

Ander systeem

Het systeem lijkt ietwat aangepast, met een defensie bestaande uit vier pionnen. “Mbaye heeft een aantal opstellingen uitgeprobeerd met verschillende spelers. Op de keeperstraineren de performance coachna is de volledige staf nieuw. Het is logisch dat een nieuwe coach andere ideeën heeft en zijn accenten legt.”

Tegen Seraing lijkt het al meteen een must-win-wedstrijd, daarna volgen opdrachten tegen Antwerp, Club Brugge, Genk en Charleroi. “Als je thuis speelt voor eigen publiek, met nieuwe spelers, is het beter dat je die openingsmatch winnend afsluit. Hopelijk leggen we een goede prestatie op de mat.”

“Als je thuis speelt voor eigen publiek, met nieuwe spelers, is het beter dat je die eerste match wint”

Essevee vocht het voorbije jaar tegen de degradatie, een rustig seizoen is dan welgekomen. “Samen met de scoutingscel en de trainersstaf doen we er alles aan om een zo sterk mogelijke groep samen te stellen. Ik heb er het volste vertrouwen in. Het blijft natuurlijk voetbal en dit seizoen zakken er drie ploegen. Dat zal nervositeit en spanning teweegbrengen bij heel wat clubs. We stellen alles in het werk om er een rustig seizoen van te maken. Dat is het doel, en proberen nu en dan eens te verrassen. In het verleden is er veel gesproken, nu willen we meer en betere prestaties. Bij de start van het seizoen hebben we gezegd, samen met Mbaye: ‘We gaan hard werken en datvooraltonen op het veld.’”

Cordier benadrukt dat de voorbereiding positief is verlopen. “We hebben wel wat probleempjes gehad door blessures en coronabesmettingen. Dan konden een paar jongens niet trainen. Maar goed elk team zal dat de voorbije zes weken wel hebben meegemaakt. Nogmaals: we zijn ervan overtuigd dat we er klaar voor zijn.”

(Jochen Coorevits)