CEO Cercle Brugge ziet oplossing voor stadiondossier: “Grasmat met zeven meter verhogen”

Cercle Brugge betreurt het arrest van de Raad van State in het stadiondossier en stelt nu een technische oplossing aan de stad Brugge voor een voetbaltempel op het Kanaaleiland voor. CEO Ben Lambrecht stelt: “Door het voetbalveld met zeven meter te verhogen, zijn de problemen met een veiligheidsperimeter rond het stadion opgelost.”

Cercle Brugge heeft akte genomen van de vernietiging van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de Blankenbergse Steenweg door de Raad van State. Cercle Brugge betreurt dat deze beslissing genomen werd ondanks het akkoord dat in dit dossier kon worden bereikt met tal van stakeholders dankzij de inspanningen van Stad Brugge en de Vlaamse Regering.

Volgens het akkoord dat Cercle Brugge en Stad Brugge afsloten in november 2021, garandeert Stad Brugge verder alle inspanningen te leveren om een volwaardige locatie te vinden voor een eigen Cercle Brugge stadion.

Technische oplossing

In deze context en op basis van constructieve gesprekken tussen Cercle Brugge en Stad Brugge werd gezamenlijk beslist om, naast de site Blankenbergse Steenweg, tevens in te zetten op de site Kanaaleiland. Cercle Brugge heeft via een aantal experten een technische oplossing voorgesteld aan Stad Brugge.

Deze oplossing komt tegemoet aan de bezwaren die het vroeger onmogelijk leken te maken om een stadion voor Cercle Brugge te realiseren op het Kanaaleiland. Beide partijen zijn hoopvol dat deze site een oplossing kan bieden voor het stadiondossier. Stad Brugge heeft zich inmiddels geëngageerd om ook in dit dossier de nodige stappen te ondernemen.

Daarnaast heeft Stad Brugge bevestigd een nieuw planningsinitiatief op te starten voor de site Blankenbergse Steenweg, zodat ook de kansen op een eigen Cercle Brugge stadion op deze site maximaal gevrijwaard blijven. “We willen al onze eieren niet in dezelfde mand leggen”, zegt Ben Lambrecht, CEO van Cercle Brugge.

In alle stilte

“Sedert november vorig jaar zijn we in alle stilte aan een tweede piste aan het werken. We hebben samen met burgemeester Dirk De fauw contact gehad met een Britse architect, die tot de gerenommeerde internationale groep Mott McDonald behoort. Door de grasmat met 7 meter te verhogen is er een technische oplossing mogelijk. De problemen van een veiligheidsperimeter rond het stadion zijn hiermee van de baan. We hebben die plannen voorgelegd aan de bevoegde diensten. Er is nog geen definitieve goedkeuring, maar ze vinden het een interessant nieuw gegeven.”

“Uiteraard moet er nog veel water naar de zee vloeien, eer dit plan een fiat krijgt. Er moet een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt worden. Maar is er sprake van een positieve vooruitgang in dit dossier. Het kostenplaatje verhoogt, sowieso is dit project duurder dan een nieuw stadion bouwen in een weide. Maar de locatie is exceptioneel, zo dicht bij de Brugse binnenstad en het station. Veel fans kunnen te voet of met de fiets naar het Kanaaleiland, anderen kunnen met de bus of de trein komen.”

“De opdracht is nu om potentiële investeerders te overtuigen van het ‘return on investment’, het moet voor hen de moeite lonen om hierin te investeren. En het project moet een meerwaarde zijn voor de Stad Brugge. De plannen zijn in elk geval niet in strijd met de Unesco-richtlijnen. Wordt vervolgd….”, aldus Ben Lambrecht.