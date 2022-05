Carl Hoefkens volgt Alfred Schreuder op bij Club Brugge

Carl Hoefkens is de nieuwe hoofdtrainer bij landskampioen Club Brugge, zo heeft de club zopas bekend gemaakt.

Hij is er de opvolger van de onlangs naar Ajax vertrokken Alfred Schreuder en krijgt Rik De Mil en Paul Okon als assistenten. Het drietal tekent er overeenkomsten voor onbepaalde duur.

De intussen 43-jarige Hoefkens kwam tijdens zijn spelerscarrière vier seizoenen (2009-2013) uit voor de West-Vlamingen en werd er in 2018 in de technische staf opgenomen, eerst als jeugdcoach en nadien ook als Talent Manager. Het voorbije seizoen, dat Club afsloot met een derde landstitel op rij, verscheen hij steeds meer op het voorplan, als assistent van zowel Philippe Clement als nadien van Schreuder. Het blijft echter een stap in het onbekende, want als hoofdtrainer heeft Hoefkens geen ervaring.

“Ik kijk enorm uit naar deze nieuwe rol. Ik denk dat ik niet lieg als ik mezelf een man van het huis mag noemen. Net zoals in mijn vorige rollen wil ik ook als trainer mij volledig geven om bij te dragen aan de verdere uitbouw en successen van Club Brugge”, klinkt het in een eerste reactie.

Assistenten

De intussen 50-jarige Okon was in de eerste helft van de jaren negentig sterkhouder bij Club (1991-1996). In 1995 kreeg hij de Gouden Schoen overhandigd, een jaar later versierde hij zijn droomtransfer naar Lazio, waar knieblessures hem parten speelden. Na zijn spelerscarrière keerde Okon terug naar Australië, maar sinds enkele jaren is hij opnieuw in West-Vlaanderen neergestreken. De Mil is bij Club dan weer al enkele jaren als beloftentrainer aan de slag en nam in het verleden al tijdelijk over als hoofdcoach, toen Clement met een coronabesmetting aan de kant stond. De 40-jarige voormalige onderwijzer liet toen een uitstekende indruk na.

“Carl Hoefkens is wat ons betreft de juiste man op het juiste moment”, klinkt het bij CEO Vincent Mannaert. “Carl kent de Club als geen ander en hij heeft ervaring met het werken binnen onze structuur. Hij is een gepassioneerde winnaar die bewezen heeft spelers, en niet enkel jonge, beter te maken.”

Het drietal staat evenwel voor een uitdaging in het Jan Breydelstadion. Hoefkens wordt er de derde hoofdtrainer in 12 maanden en de komende weken mogen er wel wat transferbewegingen verwacht worden, met meer dan waarschijnlijk enkele sterkhouders die het Brugse huis na jaren dienst zullen verlaten.