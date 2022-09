Carl Hoefkens na duidelijke derbyzege: “Wedstrijdscenario zoals gehoopt”

Club Brugge mag zich tot halverwege februari ‘ploeg van ’t stad’ noemen na een duidelijke 4-0 overwinning tegen de buren van Cercle. Het contrast tussen beide ploegen is groot, landskampioen Club Brugge won voor de vierde opeenvolgende keer terwijl Cercle met slechts vijf punten in de kelder van het klassement blijft hangen.

Toch speelde Cercle geen onaardige eerste helft, tot Skov Olsen op slag van rust voor de 1-0 zorgde. Dat vond ook coach Thalhammer.

“We speelden een goede eerste helft en probeerden druk te zetten. Jammer dat we net voor de rust een goal slikten. Aan de rust hadden we het vertrouwen en dachten we dat we nog konden terugkomen. Maar dan gaven we te gemakkelijk de 2-0 weg en toen was het uiteraard vrij moeilijk.”

Extra rust voor spelers

Brugge-coach Carl Hoefkens was niet verrast met het spel dat Cercle Brugge kwam spelen. “Het was een match zoals we verwacht hadden. Zij zijn vrij goed in de pressing, ons spel in balbezit kon zeker beter. In de tweede helft kwam er meer ruimte en na de 2-0 was de partij over.”

Met het oog op de Champions League-wedstrijd van woensdag had Hoefkens de luxe om een paar spelers vroegtijdig naar de kant te halen. Skov Olsen, Jutgla en Nielsen kregen zo wat extra rust.

“Je hoopt natuurlijk op dat scoort scenario om sommige spelers extra ruimte te geven om te recupereren.” Op die manier kreeg Jan Breydel voor het eerst de verse aanwinsten Onyedika en Yaremchuk te zien.

Mata out voor Leverkusen?

Yaremchuk, de duurste transfer uit de geschiedenis van het Belgisch voetbal, scoorde zelf de 4-0 en was zichtbaar tevreden na de wedstrijd.

“Ik ben blij om hier te zijn. Ik herinner me nog van vroeger dat er hier altijd een leuke sfeer was en dat was vandaag alweer zo. Ik heb voor Club Brugge gekozen omdat ze hier ambitie hebben. Club speelt altijd mee voor de titel en we gaan er alles aan doen om kampioen te worden. Ook de Champions League spreekt me aan.”

Op woensdag weerklinkt de hymne voor het eerst dit seizoen. Club Brugge ontvangt dan thuis Leverkusen. Wellicht zonder Mata, die geblesseerd uitviel. “Het zag er best wel zwaar uit, we zullen moeten afwachten wat het onderzoek morgen aantoont”, aldus coach Hoefkens.