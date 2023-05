Burnley van Vincent Kompany doet bod op KV Kortrijk

Burnley FC, dat onlangs onder leiding van Vincent Kompany de promotie naar de Premier League afdwong, deed een overnamebod op KV Kortrijk dat hoger is dan dat van de Amerikaanse Kaminski Group. De grote vraag is nu: wat doet Vincent Tan?

Dat hebben we uit betrouwbare bron vernomen. Het was opvallend stil in Kortrijk sinds algemeen manager Matthias Leterme, voorzitter Ronny Verhelst en bestuurder Freddy Vancraeynest vier weken geleden hun ontslag hadden gegeven.

Dat deden ze toen uit ongenoegen met de handelswijze van KVK-eigenaar Vincent Tan en zijn rechterhand Ken Choo.

De maanden daarvoor hadden Leterme en Verhelst een geschikte overnemer gezocht om de toekomst van de club op het hoogste niveau te kunnen waarborgen. Hun voorkeur ging daarbij uit naar een Premier Leagueclub. Die vonden ze uiteindelijk in Burnley. Gesprekken met voorzitter Alan Pace hadden hen een heel goed gevoel gegeven én geleerd dat ook de intussen door Tan opgetrokken overnameprijs van 12 naar 15 miljoen euro niet onoverkomelijk was.

Maar toen was Tan opeens zelf afgekomen met een kandidaat-koper, die al een bod van 15 miljoen euro had neergelegd: de Kaminski Group, een Amerikaanse groep zonder ervaring in het voetbal. Voor Leterme was dat de druppel te veel geweest: enerzijds een interessante partij als Burnley FC afhouden en dan zelf afkomen met een partij die weinig vertrouwen inboezemt en waarmee hij zich niet kan vereenzelvigen.

14 dagen

De dag nadat dat de club het ontslag van Leterme en Verhelst bekend had gemaakt, verscheen in opdracht van Choo op de clubsite dat hun ontslag niet te wijten was aan het weigeren van de huidige eigenaar om de club te verkopen aan andere buitenlandse clubs en dat er nooit een bod is geweest van Burnley.

Dat is nu achterhaald. Uit betrouwbare bron vernemen we dat Burnley FC een bod deed van 15 miljoen euro + 2 miljoen euro aan spelersmateriaal voor de Engelse tweedeklasser Cardiff City, een andere club waarvan Tan eigenaar is en Choo CEO is.

Momenteel loopt het boekenonderzoek. De verwachtingen zijn dat er binnen de veertien dagen een beslissing wordt genomen. De grote vraag is: wat doet Vincent Tan? Verkoopt hij KV Kortrijk aan de Premier Leagueclub Burnley FC of aan de Kaminski Group?

Wordt vervolgd.