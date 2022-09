Burgemeester Tommelein mengt zich in debat over zondagavondvoetbal

Na een brief van de supportersfederatie van KV Oostende aan Bart Tommelein en communicatie van KVO zelf over het zondagavondvoetbal heeft ook de burgemeester van Oostende zich gemengd in deze problematiek. Lorin Parys, CEO van de Pro League, antwoordde hem vriendelijk maar er verandert op korte termijn niets voor KV Oostende. Het signaal van Tommelein leidt wel tot een debat over dat late zondagavondvoetbal.

In naam van burgemeester van Oostende Bart Tommelein schreef zijn kabinetschef, Margot Neyskens, een brief naar de Pro League en naar rechtenhouder Eleven Sports in verband met het zondagavondvoetbal.

Bart Tommelein meent eveneens dat zondagavondvoetbal met aftrap om 21 uur nefast is voor alle stakeholders van een voetbalclub. “Voor schoolgaande jeugd is het zeker te laat. Voor volwassenen die de dag nadien moeten werken (zeker zij die vroeg moeten starten), is het ook niet evident. Als ze al naar het stadion komen, gaan ze nadien snel naar huis en blijven ze zeker niet langer om de horeca in en rond het stadion te spijzen”, schrijft Neyskens die ook even aansnijdt dat de bezoekende supporters pas ’s nachts weer thuiskomen.

“Voor het VIP-gebeuren – op KV Oostende een unieke belevenis waarvoor ook heel wat uitsupporters graag langskomen – is dit ook een dooddoener. Voor onze stadsdiensten is het evenmin een cadeau. Zeker niet voor de politiediensten die dan speciale shiften moeten draaien, in een toeristische stad die sowieso al onder druk staat in de weekends door de vele extra bezoekers”, noemt Neyskens ook andere betrokkenen.

Stadionbeleving

Neyskens benadrukt dat de wil om de wedstrijden van één speeldag zoveel mogelijk te spreiden, toch niet mag ten koste gaan van de unieke belevenis om een voetbalwedstrijd in het stadion bij te wonen. “Want zonder stadionbeleving is ook het TV-product minder aantrekkelijk, dat weten we uit de covidtijden met matchen zonder supporters”, zegt Neyskens die het complete onevenwicht in de kalender van KVO aanstipt. KV Oostende speelt immers thuis op de zondagavonden 16 oktober, 23 oktober en 6 november, met aftrap telkens om 21 uur. Union, Zulte-Waregem en KV Kortrijk zijn de tegenstanders.

De burgemeester van Oostende dringt aan om enerzijds die drie opeenvolgende zondagavondwedstrijden te herzien, en om anderzijds het debat te openen over het zondagavondvoetbal om 21 uur in zijn geheel. “Dit in het belang van alle clubs en het Belgische voetbal, en ook van de steden en gemeenten en de lokale economie.”

Familiesport

Lorin Parys, CEO van de Pro League, antwoordt zalvend maar belooft geen wijziging in de onvriendelijke thuiskalender die KV Oostende straks moet afwerken. Hij wijst erop dat de kalenderopmaak een erg ingewikkelde puzzel is in het algemeen, maar dit seizoen in het bijzonder omwille van het WK midden het seizoen, de vroege afwerking van Europese groepswedstrijden en de bescherming van Europees spelende clubs. Hij herhaalt ook de afspraak uit het tv-rechten contract dat voorziet dat voetbalwedstrijden zoveel mogelijk ontdubbeld worden en dus op verschillende tijdstippen worden gespeeld.

Lorin Parys deelt de terechte bezorgdheden van burgemeester Tommelein. “Wij werken samen met onze clubs aan de verdere groei van onze familiesport. Dat zoveel mogelijk mensen live een wedstrijd beleven, in het bijzonder families, vormt daar een hoeksteen van.”

Geen taboe

Maar Parys komt niet tegemoet aan de concrete vraag van Tommelein. “De vastgelegde kalender van dit seizoen herzien hoort niet meer tot de mogelijkheden.” Wel zal hij op vraag van de supporters volgende week wel de rechtenhouder, de kalendermanager en de supporters voor een overleg ontvangen. “We willen luisteren naar de bezorgdheden en kijken hoe we samen, rekening houdend met de hierboven vermelde beperkingen, een evenwichtige en gezinsvriendelijke kalender voor alle ploegen en stakeholders kunnen realiseren. Geen enkel onderwerp is wat ons betreft taboe.”, eindigt hij toch nog positief.

KVO-supporters die hun ploeg in het eigen stadion willen aanmoedigen, moeten tussen 16 oktober en 6 november dus wel driemaal een wedstrijdaftrap om 21 uur slikken. Misschien gebeurt dat nadien minder. Een evenwichtige en gezinsvriendelijke kalender lijkt ons een evidentie die men vanaf de eerste speeldag moet respecteren.

