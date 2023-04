Burgemeester Tommelein : “Beschikbaar om te bemiddelen bij overname KVO”

Nu diverse investeerders interesse tonen om voetbalclub KV Oostende over te nemen, zegt burgemeester Bart Tommelein beschikbaar te zijn om te bemiddelen. Toch wijst hij er op dat de overname vooral een zaak is van twee partijen.

“Als hevige supporter van KVO heb ik de ploeg al weten hoge ogen gooien met onder meer Europees voetbal enkele jaren geleden”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). “Spijtig genoeg spelen we volgend jaar in 1B en het is evident dat ik ze liever in eerste klasse had zien blijven spelen.” Dat er zich investeerders aandienen voor KVO, ziet Tommelein als positief. De stad zal geen leiding nemen : “Eigenlijk is dit een zaak tussen twee bedrijven die een overname doen. In principe hoeft de overheid daarin niet te bemiddelen.” Toch wil Tommelein KVO helpen als dat kan : “Ik ben beschikbaar als men me nodig heeft, want ik blijf KVO in het hart dragen. Als men me niet nodig heeft, dan hoop ik dat een overname een goed resultaat zal kennen.”

Tribune

Toen de groep PMG in 2020 zijn intrede deed bij KV Oostende, heeft de stad nochtans een duidelijke bemiddelende rol opgenomen. Ze pakte er ook mee uit toen de deal met de investeerders van PMG rond was. “Daar zijn we toen wél in tussengekomen”, zegt Bart Tommelein. “Dat deden we omdat er een speciale formule moest overeengekomen worden voor het stadion, dat eigendom is van Marc Coucke en op gronden staat van de stad.” Hij duidt : “Als KVO niet meer zou spelen in 1A of 1B, dan zou, volgens het contract met Marc Coucke, het stadion terugkomen naar de stad. We zijn niets zonder voetbalclub in een stadion of een stadion met een club die niet in de Liga speelt. Het was voor die tribune dat we destijds met de stad tussengekomen zijn. Als dat opnieuw nodig zou zijn, dan zullen we dat opnieuw doen.”