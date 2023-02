Burgemeester Dirk De fauw over nieuw stadion-debacle: “Een enorme klap, maar we geven niet op”

Brugs burgemeester Dirk De fauw (CD&V) zegt erg ontgoocheld te zijn in de beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwisting. “Een enorme klap, maar we geven niet op. Club Brugge verdient een nieuw stadion.”

Sinds 2017 werken het Brugse stadsbestuur, samen met Club Brugge, aan het stadiondossier. “Het arrest geeft twee grote opmerkingen”, aldus Dirk De fauw.

“Er wordt gesteld dat er meer parkeermogelijkheden op eigen terrein voorzien worden, terwijl het vooropgestelde aantal nu al hoger ligt dan wat vandaag het geval is. Anderzijds zou het globale mobiliteitsplan te weinig gefundeerd zijn op vlak van hoeveel supporters per auto, fiets, met het openbaar vervoer en te voet naar het stadion zouden komen. Ons juridisch team neemt het arrest grondig onder de loep en bekijkt of cassatieberoep mogelijk is.”

Niet meer geschikt

Hoe dan ook wordt het stadionverhaal opnieuw op de lange baan geschoven. “Dat klopt. Terwijl een topclub als Club Brugge een nieuwe en moderne thuishaven nodig heeft.”

“UEFA-officials zeggen me bij elke Europese thuiswedstrijd van Club Brugge dat het Jan Breydelstadion niet langer geschikt is voor wedstrijden van dergelijk niveau. We lopen meer dan dertig jaar achter”

Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe burgemeester Dirk De fauw in betere tijden, toen begin 2020 de nieuwe stadionplannen bekendgemaakt werden. © Davy Coghe

“Elke keer ik UEFA-officials tijdens Europese wedstrijden ontvang, krijg ik te horen dat het Jan Breydelstadion niet meer geschikt is om wedstrijden van dergelijk niveau te laten plaatsvinden. Dat zal straks tegen Benfica Lissabon, in de achtste finales van de Champions League, niet anders zijn. Onze accommodatie loopt meer dan dertig jaar achter.”

Grote plaatje

Ondanks de nieuwe tegenslag blijft Dirk De fauw in een goeie afloop geloven. “Dit verhaal sleept intussen al meer dan vijftien jaar aan. Als men blijft focussen op randfactoren, kúnnen we geen stappen zetten. Jan Breydel is de enige optie om een nieuw stadion neer te poten, maar we moeten daar ook de kans toe krijgen.”

“Daarom roep ik de Raad voor Vergunningsbetwisting op om zich niet op details vast te rijden, maar naar het grote plaatje te kijken. Een club als Club Brugge verdient een nieuw stadion. Zorg dan ook voor voldoende ruimte om die ambitie waar te maken. Ik weiger op te geven en ben er zeker van dat we dit project tot een goed einde kunnen brengen. Alleen duurt het veel en veel te lang.”

© studio-alma.fr

© studio-alma.fr