Brüls en Vormer staan voor Essevee 2.0 dat gelooft in eigen kunnen

Waarom zou Essevee geen punten kunnen rapen op bezoek bij Union? Voor de transferperiode hadden we er geen eurocent voor gegeven. Door de kwaliteitsinjectie met ervaringsdeskundigen Ruud Vormer en Christian Brüls stijgen de andere negen spelers boven hun kunnen uit. Dat geloof in eigen kunnen was er zelfs tegen Club Brugge … zonder Vormer tussen de krijtlijnen.

We schrijven 3 februari 2023. De transfermarkt is al gesloten sinds 31 januari om twaalf uur ’s nachts. Waar andere jaren nog spelers neerstreken tijdens de laatste dagen van de wintermercato, is het opvallend stil rond de club aan de Gaverbeek. We denken spontaan aan Jelle Vossen en Jean-Luc Dompé. Nu is er een zekere vastberadenheid dat de redding bewerkstelligd kan worden met de kern die voorhanden is.

Hoe kan dat ook anders. Ruud Vormer zet zijn krabbel onder een overeenkomst al op 3 januari. Minder dan 48 uur later wordt dat tweede target, Christian Brüls, al binnengehaald. Dat noemt men dan op zeker spelen. Met Vormer heb je een pitbull in je rangen. Met Brüls heb je techniciteit, vista, creativiteit en loopvermogen: allemaal in dezelfde speler. Het is weinigen gegeven in onze vaderlandse competitie. Gezien hun leeftijden – beiden tellen 34 lentes en worden 35 dit jaar – zou je kunnen denken dat ze op hun laatste benen lopen. Niets daarvan. Oh ja, op 30 januari tekent ook nog ene Karol Fila – een Poolse rechtsachter – een huurovereenkomst tot het eind van dit seizoen. De verdediger komt over van het Franse Strasbourg waar hij nauwelijks aan spelen toekomt.

Verlengstuk

Ruud Vormer is er zo eentje die altijd honger zal hebben. Met zijn enthousiasme – na maanden op de tribune van het Jan Breydelstadion – en leiderscapaciteiten neemt hij de jonge spelersgroep op sleeptouw. Coach Mbaye Leye heeft er meteen een verlengstuk op het veld bij en geeft aan dat hij blij is niet meer de enige te zijn die voortdurend schwung in de boel probeert te krijgen. Vormer drukt meteen zijn stempel op Essevee, strooit met passes en loopt naar de refs – op een gepaste manier – wanneer nodig om iedereen bij de les te houden.

Opvallend: jongens als een Alieu Fadera, die barsten van het talent, komen beter tot hun recht. Doordat er meer balans is in het team, kan ook een middenvelder als Abdoulaye Sissako beter zijn draai vinden. En wat nog méér opvalt: tegen Club Brugge was ene Ruud Vormer er niet bij. Omdat blauw-zwart nog een deel van zijn loon ophoest. Máár Essevee acteert in die match niet bepaald slechter of beter zonder de pitbull uit Nederland.

Tegen Club Brugge nam Christian Brüls – nog meer dan anders – het voortouw. De Oostkantonner rookt al eens graag een sigaret, maar dat zie je niet aan zijn uithoudingsvermogen. Moeiteloos verstuurt hij crosspasses met rechts én links.

Ndour evolueert

Er zijn natuurlijk ook uitgaande transfers in zo’n mercato. Het is misschien een beetje spijtig dat de grote beer Chinoso Offor terugkeert naar zijn moederclub Montréal, in Canada. Met zijn 1 meter 92 heeft hij een ietwat gelijk profiel als Zinho Gano, maar toch handig om in je kern te hebben. De aankoopoptie is niet gelicht. En Lasse Vigen, die ziet op 5 januari zijn contract ontbonden worden. Zou de komst van Vormer en Brüls daar voor iets tussen zitten?

Dat Essevee er niet aan denkt om Offor toch bij zich te houden, heeft veel te maken met de positieve evolutie die Alioune Ndour doormaakt. In de beker trekt de Senegalees zijn ploeg over de streep tegen Deinze, in de achtste finale, met twee goals. En ook tegen Anderlecht en Club Brugge vindt de aalvlugge aanvaller de weg naar de netten. U hoort ons al komen. De wintermercato kan als positief bestempeld worden.