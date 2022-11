Brugse politie op scherp voor nieuwe clash tussen Club en Antwerp

Net in de week waarin een groot aantal hooligans door een procedurefout werd vrijgesproken voor hun aandeel in rellen na Club-Antwerp enkele jaren geleden, staat de voetbalwedstrijd wéér op de kalender. De Brugse politie maakt zich dan ook op voor een geladen wedstrijd. “We voorzien extra manschappen en een cameraploeg.”

Club Brugge-Antwerp: op sportief gebied is het sowieso al een absolute topwedstrijd. Maar voor de rivaliserende supportersbendes is het wellicht dé wedstrijd van het jaar. Al is dat al te vaak met de verkeerde intenties.

Politiemensen gewond

Iedereen herinnert zich nog de weinig fraaie beelden van enkele jaren geleden, waarbij hooligans van beide ploegen elkaar te lijf gingen in de buurt van het Jan Breydelstadion. Twaalf politiemensen raakten daarbij gewond. Zo kreeg een commissaris van de federale politie een zware steen tegen het hoofd.

Aan de hand van camerabeelden en opgedoken filmpjes kon het gerecht 21 relschoppers identificeren. Zij moesten zich een dikke maand geleden verantwoorden voor de rechtbank en kregen een veeg uit de pan van het Openbaar Ministerie. Ze riskeerden fikse boetes en werkstraffen, maar net deze week ging een groot aantal hooligans vrijuit door een procedurefout.

Foute ideeën

Dat de altijd beladen topwedstrijd nog geen week later wéér op het programma staat, hadden ze bij de Brugse politie liever anders gezien. “De uitspraak van de rechtbank komt zeker niet gelegen voor de slachtoffers onder de politiemensen”, vertelde korpschef Dirk Van Nuffel daar maandag nog over. “We maken ons ook wat ongerust over de match van zondag in die zin dat supporters op foute ideeën zouden kunnen komen.”

Daarom zijn ze bij de Brugse politie voorbereid. Al was de wedstrijd sowieso al bestempeld als een risicowedstrijd. En dat blijft uiteraard zo. Over de concrete inzet van manschappen doen ze in Brugge geen uitspraken, maar dat er veel blauw te zien zal zijn – en niet alleen van de Club-fans – is duidelijk.

Kordaat optreden

“Zondag verwachten we inderdaad een spannende match tussen Club en Antwerp”, zegt woordvoerster Lien Depoorter. “Er is niet enkel het sportieve belang van de wedstrijd, maar ook de rivaliteit met enkele zware incidenten in het verleden. We rekenen er nu op dat de supporters aan beide kanten het bij een sportief duel houden.”

“Er is sowieso een combiregeling waarbij de 800 bezoekers per bus naar het stadion komen, zodat er alvast geen vermenging van supporters van beide ploegen zou mogen zijn. Ook de strikte naleving vanwege Club Brugge inzake verkoop van tickets in de thuisvakken is cruciaal.”

“We voorzien uiteraard de nodige manschappen en ook een cameraploeg om elke amokmaker duidelijk in beeld te brengen. We zullen – zoals altijd – zeer kordaat optreden voor, tijdens en na de match.” (MM)