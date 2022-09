Brugse euforie getemperd na zware nederlaag op Standard

Na de ongelofelijke midweekse zege op Porto staat Club Brugge terug met de voetjes op de grond. Op Standard kwam de landskampioen nooit in de wedstrijd en liep het tegen een 3-0 nederlaag aan. Nieuwkomer Zinckernagel zorgde voor de eerste twee treffers en laat Brugge met een achterstand van acht punten op leider Antwerp de interlandbreak ingaan.

Twee ploegen in vorm tegenover elkaar. Standard won zijn laatste drie competitiewedstrijden, Brugge maakte zelfs het zegegebaar in de laatste vijf wedstrijden. De landskampioen leefde bovendien op een wolk na de onwaarschijnlijke 0-4 zege op Porto in de Champions League.

Standard uit blijft echter een lastige verplaatsing, de laatste zege dateerde zelfs al uit 2017. Net voor de interlandbreak had Hoefkens weinig zin om te sleutelen aan zijn op dreef zijnde ploeg, enkel Jutgla moest wijken voor Yaremchuk.

Opener Zinckernagel

Met een paar indrukwekkende tifo’s zorgde Standard al van voor de partij voor de nodige sfeer. Op het veld was het niveau van een mindere makelij.

Grote kansen vielen er niet te noteren tot Standard op het halfuur plots op voorsprong kwam. Zinckernagel, de Deense nieuweling die voor het eerst aan de aftrap kwam, haalde met zijn linker verwoestend uit en bezorgde Mignolet en bij uitbreiding Club Brugge een fikse kater: 1-0. Aan Brugse zijde was het een povere bedoening zonder rasechte mogelijkheden.

Alweer Zinckernagel

De start van de tweede helft zag er veelbelovend uit toen Brugge al snel een strafschop kreeg na handsspel van Dussenne na een trap van Nielsen maar de VAR liet scheids Vergoote terecht op zijn stappen terugkeren. Een ondermaatse Yaremchuk werd op het uur gewisseld voor Jutgla maar niet lang na die wissel keek Brugge tegen een dubbele achterstand aan.

Alweer Zinckernagel gaf Mignolet het nakijken met een puike plaatsbal in de verste hoek. Het noopte Hoefkens tot een driedubbele wissel maar het kalf leek inmiddels al verdronken en Antwerp loopt inmiddels al acht punten weg in het klassement.

Een anticlimax na de recente euforie, Brugge geraakte nooit in zijn element en kwam ook nauwelijks tot kansen. In de blessuretijd moest Blauw-Zwart de kelk nog tot op de bodem ledigen na een kopbalgoal van Balikwisha.