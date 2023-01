Brugs talent Noah Mbamba transfervrij naar Leverkusen

De 18-jarige talentvolle Noah Mbamba trekt deze zomer transfervrij naar het Duitse Leverkusen. Ondanks verwoede pogingen slaagde Club Brugge er niet in om het aflopende contract van Mbamba te verlengen.

Noah Mbamba debuteerde op 16-jarige leeftijd bij Club NXT maar werd al snel in het eerste elftal gebracht. Onder toenmalig coach Philippe Clement startte hij ook geregeld in de basis. Club Brugge leek een diamant in de rangen te hebben maar met de komst van Schreuder gingen zijn speelminuten er serieus op achteruit. Begin dit seizoen volgde nog een charmeoffensief van Blauw-Zwart. Mbamba mocht zowel in de Supercup als op de eerste speeldag starten.

Gratis vertrek

Een contractverlenging zat in de pijplijn maar kwam er finaal niet toen Mbamba geregeld naast de selectie viel. Op het einde van het seizoen trekt Mbamba naar het Duitse Leverkusen, net zoals Odilon Kossounou bij de start van vorig seizoen. Leverkusen telde toen 30 miljoen euro neer, Mbamba vertrekt evenwel gratis.