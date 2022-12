Brugs puntenverlies tegen OHL in slotminuten: is dit het einde voor Hoefkens?

In een partij die absoluut moest gewonnen worden, kreeg Club Brugge in de slotminuut het deksel op de neus. Een penaltygoal van Jutgla leek lange tijd voldoende om de drie punten thuis te houden, maar een treffer van Nsingi in minuut 94 zorgde voor nieuw puntenverlies. De druk op Hoefkens wordt stilaan onhoudbaar.

Ondanks de enorme blamage tegen Sint-Truiden wisselde Hoefkens zijn team maar op één plaats, noodgedwongen dan nog: Lang was niet helemaal fit en werd ingewisseld voor Sowah. Rekende de coach op het eergevoel van zijn elftal om die blamage uit te wissen? Opvallend genoeg geen plaats in de selectie voor Skov Olsen. Hoefkens benadrukte voor de partij dat het niet om een blessure ging. “Andreas moet zijn job doen en werken voor de ploeg.” Duidelijke taal van de coach, eerder op het seizoen werden Lang en Yaremchuk ook al eens uit de selectie gelaten.

Penalty Jutgla

De partij zelf was andermaal een mager beestje. Onder een aangenaam zonnetje bleef Brugge in hetzelfde bedje ziek als de laatste paar maanden: diepgang in het spel steken. Te veel spelers kiezen voor de veiligheid van de laterale pass of een pasje achteruit, ook kapitein Vanaken kreeg de motor niet in gang. Een kopkansje van Sylla en een schot van Jutgla, meer viel er niet te noteren aan de kant van de thuisploeg, bij de Leuvenaars was het nog magerder: Mignolet hoefde geen bal te pakken. Een minuut voor de rust kwam er een laat kerstcadeau toen Mendyl te gretig inging op Buchanan. De VAR greep in: een terechte maar domme strafschop. Jutgla brak de ban vanop de stip.

Prima invalbeurt Nusa

Leuven kwam met een aanvallende ingesteldheid uit de kleedkamers en werd bijna meteen beloond. Mignolet en tot twee keer toe Meijer moesten op de lijn redding brengen bij een erg heet standje. De aanvallende impulsen van de Leuvenaars zorgden voor heel wat nervositeit in de tribunes en niet in het minst in de Brugse dug-out. Puntenverlies was nu eenmaal geen optie vandaag. Twintig minuten voor het einde een dubbele wissel: Boyata erin voor Sylla, die aan het flirten was met een tweede gele kaart. Nusa verving Nielsen, die last had van een blessure aan de hamstrings. De jonge Noor zorgde onmiddellijk voor een paar leuke acties en meer gevaar.

Antonio Nusa viel prima in en reageert ontgoocheld op de gelijkmaker. © BRUNO FAHY BELGA

Het Brugse publiek kon het wel smaken. In de slotfase kreeg Onyedika nog een domme gele kaart waardoor hij de topper op Genk zal missen. Mooi voetbal kregen we niet meer te zien, Brugge legde zich toe op het verdedigen van de 1-0 voorsprong maar kreeg in de slotminuut het deksel op de neus. Een verdwaald schot van Schrijvers belandde bij Nsingi en die liet de 1-1 niet liggen. De crisis is nu helemaal voltrokken, kan Hoefkens dit nog overleven?