Brian Bartholomeus en Sander Seynhaeve: de kinesisten bij KVK: “Kinébezoek is geen cadeau”

Voetbal is een contactsport en daar horen blessures bij. Dan komen spelers bijna altijd uit bij een kinesist die er alles aan doet om hen zo snel mogelijk weer op te lappen. “Een bezoek aan een kinesist is geen cadeau”, zeggen Brian Bartholomeus (25) en Sander Seynhaeve (32). “We proberen een leuke band op te bouwen met de spelers.”

Brian Bartholomeus en Sander Seynhaeve zijn verbonden als kinesist aan SQUADT. Het zijn twee rasechte West-Vlamingen. Die eerste is afkomstig uit Avelgem, die andere uit Wevelgem.

Vooreerst: waarvoor staat SQUADT?

Brian Bartholomeus: “We zijn een sportpraktijk, gefocust op kinesitherapie en personal training. We zijn gevestigd in Waregem en sinds januari van vorig jaar hebben we ook een praktijk in Gent. We werken met elf kiné’s in Waregem en drie in Gent, twee personal trainers en twee secretaresses. Naast onze taak in de praktijk zijn we onderverdeeld in verschillende federaties. Zo werken we met drie in een federatie, onder wie mijn collega’s Sander Seynhaeve en Celestine Tytgat, voor KV Kortrijk.”

Ik neem aan dat jullie ook nog andere zaken doen met SQUADT.

Bartholomeus: “Naast onze hoofdtaak, namelijk het behandelen en zowel medisch als fysisch begeleiden, zijn we ook verbonden aan de jeugd en de beloften van Zulte Waregem. Er wordt ook gewerkt in Gent, bij de gymfederatie in de topsporthal. Een andere collega begeleidt mensen uit de atletiek en nog een collega werkt voornamelijk met Quick Step, de wielerploeg. Daarnaast behandelen we iedereen met een fysiek probleem, voornamelijk met orthopedische- en sportletsels. We doen ook aan blessurepreventie.”

Hoe zijn jullie dan bij KV Kortrijk beland?

Sander Seynhaeve: “Via SQUADT. Ik ben bezig aan mijn zevende jaar. Geblesseerde spelers van KVK kwamen bij ons in SQUADT revalideren. Van daaruit ben ik overgeheveld naar Kortrijk. Dat verliep vlot. We werkten toen met één kiné op de club en één in SQUADT. Intussen zijn we met drie.”

Bartholomeus: “Het is mijn eerste seizoen. Daarvoor was ik al aan de slag bij Zulte Waregem in de jeugdreeksen en bij de beloften.”

Hoe ziet zo’n werkdag er dan uit voor jullie?

Bartholomeus: “Twee van de drie zijn altijd aanwezig op de club. De andere blijft in SQUADT om te werken aan de revalidatie van diegenen die langer out zijn.”

Seynhaeve: “Concreet worden we op een gewone weekdag om 8.30u verwacht op de club. Dan krijgen we een overzicht van wie niet kan deelnemen aan de groepstraining op het veld. Om 9u is er een overleg met de coach, wie welke oefeningen gaat doen. Dan tussen 9 en 10.30u zijn er behandelingen en eventueel intapewerk. Vervolgens start de training. Een iemand gaat met spelers individueel aan de slag, de andere assisteert op het veld. Dat varieert van voeding en drank voorzien tot spelers bijstaan indien ze zich bezeren.”

Jullie zijn dan ook aanwezig op wedstrijddagen?

Seynhaeve: “Klopt. We zijn altijd ruim op tijd aanwezig. Dan zijn we met twee kinesisten en een masseur. Voor de match voorzien we taping, drank en voeding. En we pakken de kleine letsels aan.”

Bartholomeus: “Tijdens de wedstrijd gaan we het veld op met de clubdokter indien er zich iemand bezeert. Aan de rust behandelen of helpen we waar nodig.”

Met wie werken jullie momenteel aan een lange revalidatie?

Bartholomeus: “Dat zijn Selemani, D’Haene, Gueye, Osabutey en Delle.”

Gaan we een van hen nog in actie zien dit seizoen?

Bartholomeus: “Over de outcome van een blessure kun je nooit veel zeggen. De revalidaties verlopen vlot. Gueye en Osabutey zijn geopereerd. Hen volgen we op bij SQUADT. Pas als we vinden dat ze goed genoeg zijn, kunnen ze aansluiten op de club om individueel op te gaan bouwen.”

Zijn jullie dan ook een beetje fan van KVK?

Seynhaeve: “Je bent automatisch dagelijks betrokken bij de club. Dus het is logisch dat je dan ook uitkijkt naar de wedstrijddagen. Het is sowieso een leuke afwisseling: werken in de praktijk en op de club.”

Brian, je hebt zelf nog gevoetbald … bij Zulte Waregem.

Bartholomeus: “Ik heb daar de elite jeugdreeksen doorlopen. Maar er is aan mij geen grote voetballer verloren gegaan (lacht). Ik ben altijd op mijn studies blijven focussen. Tijdens mijn studies voetbalde ik verder in de provinciale reeksen bij Avelgem en Kluisbergen.”

Sander, ook jij hebt gevoetbald?

Seynhaeve: “Klopt, ik speelde in Wevelgem, dat was toen derde klasse. Maar ik schopte het nooit tot de eerste ploeg hoor (lacht).”

Wie is de grootste luiaard onder de spelers die je ooit hebt behandeld?

Seynhaeve: “Eigenlijk zijn de spelers niet zo graag bij ons. Als ze naar een kinesist moeten, zijn ze geblesseerd. Dus ze doen er alles aan om zo snel mogelijk weer fit te zijn. Meestal zijn ze gemotiveerd, hoor.”

Bartholomeus: “Ik heb nog maar een jaar ervaring, maar ik merk wel dat iedereen er alles aan doet om zo snel mogelijk weer op dat veld te staan. Het is geen cadeau om naar een kinesist te trekken.”

Bouw je dan ook een persoonlijke band op met de spelers?

Bartholomeus: “Natuurlijk, soms zie je spelers twee tot drie maanden dagelijks. Er wordt dan weleens gesproken over het privéleven. Soms is het wat leutiger. Elke dag is anders.”

Dromen jullie nog van een andere uitdaging?

Seynhaeve: “Het is voor ons beiden gewoon heel leuk dat we in het profvoetbal zijn terechtgekomen, omdat we ook zelf hebben gevoetbald.”

