Braziliaanse aanvaller Thiago tekent voor vier jaar bij Club Brugge

Club Brugge heeft een akkoord bereikt met het Bulgaarse Ludogorets over de overgang van Igor Thiago. Dat heeft blauw-zwart maandag gemeld. De 21-jarige Braziliaanse aanvaller ondertekent een contract van vier jaar.

Club Brugge betaalt zo’n 7 miljoen euro voor de 21-jarige aanvaller van Ludogorets. Thiago kwam op de radar van Club Brugge nadat hij indruk maakte in de dubbele confrontatie met Anderlecht tijdens de Conference League. Ook Anderlecht toonde interesse maar Thiago zette al snel zijn zinnen op een West-Vlaams avontuur.

Een aantal weken geleden al poseerde Thiago op Instagram met een shirt van Blauw-Zwart maar die foto werd vervolgens snel verwijderd. De aanvaller krijgt het nummer 99 en sluit binnen twee weken aan wanneer de voorbereiding op het nieuwe seizoen start. De Braziliaanse aanvaller is meteen de eerste versterking onder coach Ronny Deila en moet voorin de concurrentie aangaan met Jutgla en Yaremchuk.

Thiago is een jeugdproduct van de Braziliaanse traditieclub Cruzeiro. In februari 2022 maakte de spits de stap naar Europa. Bij Ludogorets speelde Igor Thiago Nascimento Rodrigues, zoals zijn volledige naam is, zich afgelopen seizoen in de kijker met vijftien doelpunten en acht assists in de Bulgaarse hoogste klasse. Hij sluit aan bij de start van de voorbereiding.