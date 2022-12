Braziliaan Heitor is na vijf maanden weg bij Cercle Brugge

Cercle Brugge bereikte in juli in aanloop naar de huidige competitie een akkoord met Heitor Rodrigues da Fonseca en zijn Braziliaanse club SC Internacional voor een uitleenbeurt tot eind dit seizoen met een aankoopoptie. Na vijf maanden keert de verdediger reeds terug naar zijn land.

Heitor, een 22-jarige rechtsachter, werd in maart vorig jaar onder andere door IFFHS verkozen tot één van de elf beste spelers onder de 20 jaar in Zuid-Amerika voor 2020. Hij maakte een jaar eerder zijn debuut voor Internacional en speelde sinds die periode 90 wedstrijden, met twee goals en acht assists.

Cercle trok Heitor aan als doublure voor Robbe Decostere, maar hij kwam zowel onder Dominik Thalhammer als Miron Muslic amper aan spelen toe, met zeven invalbeurten of goed voor slechts 140 minuten in de Jupiler Pro League. Zijn uitleenbeurt werd door Cercle vroegtijdig beëindigd en de Braziliaan werd reeds door SC Internacional ondergebracht bij de club Associação Ferroviária de Esportes uit Araraquara, in de deelstaat São Paulo, in Brazilië. (ACR)