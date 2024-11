Brandon Mechele wil met Club opnieuw schitteren in Champions League: “Die wedstrijden zijn nog specialer”

Club Brugge staat woensdagavond op de vijfde speeldag van de Champions League voor een lastige verplaatsing naar de Schotse kampioen en competitieleider Celtic.

De Belgische landskampioen staat halfweg de competitie, na vier wedstrijden, op de 22e plaats met zes punten. Dankzij de 1-0-zege tegen Aston Villa op de vorige speeldag doet blauw-zwart volop mee om de beoogde top 24 te halen. Beide ploegen kenden dit weekend alvast een geslaagde generale repetitie. Club Brugge verpletterde in een regie van Christos Tzolis STVV met 7-0, terwijl Celtic een ruime 1-4-zege boekte bij Hearts.

Sfeervol Celtic Park

Celtic is aanvallend sterk en om achterin de nul te houden, wordt er bij blauw-zwart steevast en zoals vanouds gekeken naar Brandon Mechele, die op het hoogste niveau altijd zijn beste wedstrijden aflevert. “Elke wedstrijd doet nog iets met mij en al zeker in de Champions League. Die wedstrijden zijn nog specialer. We hebben er ook een heel seizoen voor gewerkt en zo valt dat wel te verklaren”, vertelde Brandon Mechele dinsdag tijdens het persmoment in Celtic Park. “Ik heb al vele verhalen gehoord over de sfeer hier, die fenomenaal zou zijn. Daar kijk ik dus wel naar uit. Ik heb niet speciaal info gevraagd over deze wedstrijd. Ik laat het gewoon op me afkomen en wil ervan genieten. Tijdens de wedstrijd is dat moeilijk, want dan zit ik echt in de focus. Dan ben je niet bezig met de sfeer en de randzaken.”

In het sfeervolle Celtic Park in Glasgow wacht het team van Nicky Hayen wel een pittige opdracht. De Schotse kampioen won overtuigend zijn twee eerste thuisduels in deze Champions League, met 5-1 van Slovan Bratislava en met 3-1 van RB Leipzig, en pakte een punt bij Atalanta (0-0). Het levert het team van Rode Duivel en voormalig Bruggeling Arne Engels voorlopig een vijftiende plaats op in de tussenstand, met één puntje meer dan Club. Een zege zou voor beide teams een grote stap richting de volgende ronde zijn. “Ik vat deze verplaatsing aan zoals wedstrijd, dus met de bedoeling om te winnen”, ging Mechele voort. “We hebben al een degelijk tot goed parcours afgelegd en als we dat kunnen aanhouden – met ons eigen voetbal – zit er wel iets in voor morgen, ook al is er een groot verschil tussen Celtic uit en thuis, vanwege die fans. Het zal natuurlijk wel een hele goeie ploeg zijn en het is aan ons om daar een antwoord op te geven en ons eigen spel te spelen. We gaan hier voor de drie punten. Dat Celtic goeie spitsen heeft? Het is mijn taak om hen af te stoppen. Het kan een moeilijke avond worden, maar als wij op ons best zijn, zijn we tot grootse dingen in staat.”