Boze fans eisen ontslag van Club Brugge-coach Carl Hoefkens

De dagen van Carl Hoefkens als Club-coach lijken geteld. Niet alleen presteerde Blauw-Zwart twee keer ondermaats na de WK-break, nu beginnen ook de supporters zich te keren tegen de ex-Clubspeler.

De fans stonden Hoefkens na de wedstrijd op te wachten en toen ze een glimp van hun coach opvingen scandeerden ze ‘Hoefkens buiten’. Een pijnlijke boodschap voor de coach die er als eerste ooit in slaagde om Club Brugge te laten overwinteren in de Champions League. Sinds die kwalificatie gaan de resultaten in de competitie echter van kwaad naar erger, met de 1-4 vernedering thuis tegen Sint-Truiden als absoluut dieptepunt. Het teleurstellende gelijkspel tegen OH Leuven deze middag was wellicht de laatste partij van Hoefkens.

Fier op spelers

De coach toonde zich nochtans strijdvaardig op de persconferentie na de wedstrijd: “Ik ben zeer tevreden, zeer fier op mijn spelers. Als je ziet dat Hans Vanaken bijvoorbeeld aan de rust een injectie in de grote teen krijgt om toch te kunnen verder spelen. We kregen vandaag de kansen om het af te maken, maar waren niet efficiënt genoeg.” Uiteraard kwamen er ook vragen en speculaties over zijn toekomst bij Club Brugge.

“Er is mij nooit gezegd dat wij moesten winnen of dat het anders over en out zou zijn”

“Er is mij nooit gezegd dat wij moesten winnen of dat het anders over en out zou zijn. Dat is een verhaal dat gepercipieerd werd in de media. Je weet hoe het werkt om coach te zijn. Twee maanden geleden waren we top in Europa en stonden we op de hoogste berg, dat is nog niet zo heel lang geleden. Het enige wat nu invloed kan hebben, is hoe binnen de club zelf op bepaalde dingen wordt gereageerd.”

Ondermaatse prestaties

De toekomst van Hoefkens ligt dus in handen van het duo Mannaert/Verhaeghe. Club Brugge toont zich meestal erg loyaal ten opzichte van hun trainers, het is al van Garrido in 2013 geleden dat Brugge zelf een trainer op de keien zette. De hamvraag is echter of het bestuur nog gelooft dat Hoefkens het tij kan doen keren. De twee ondermaatse prestaties in de afgelopen zes dagen lijken eerder het tegendeel te bewijzen. Kortom, de kans dat Hoefkens binnen twee weken voor de topper op Racing Genk nog op de bank zit, lijkt ons erg klein.