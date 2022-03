Bossut na verlies tegen Antwerp: “het zal strijden worden tot het einde van het seizoen”

Samatta verloste Antwerp diep in de wedstrijd. De Tanzaniaan trapte het enige doelpunt van de wedstrijd binnen nadat zijn team de hele wedstrijd heer en meester was. Zulte Waregem leek naar huis te keren met een puntje, maar ging uiteindelijk met lege handen terug naar de Gaverbeek.

Zulte Waregem hield 82 minuten goed stand tegen een offensief Antwerp. De verdediging stond goed en communiceerde beter met elkaar. Iets wat doelman Bossut ook zag. “We hebben de hele wedstrijd geconcentreerd en compact gespeeld. We gaven niet veel kansen weg, maar we deden het zelf niet goed op de counter. Ook hielden we de bal niet vaak in de ploeg, dat moet beter.”

“Het staat defensief beter”, wist Pletinckx te vertellen tijdens de rust. “De laatste weken zien we verbeteringen.”

Na deze nieuwe nederlaag is Zulte Waregem nog steeds niet zeker van een verlengd verblijf in eerste klasse. Seraing speelde gelijk tegen OH Leuven en kan zich nog redden. “We zullen moeten strijden tot het einde van het seizoen”, liet Bossut na de match weten. “Tegen STVV gaan we goed voor de dag moeten komen.”

Pover spel

Het spel bij Zulte Waregem is dit seizoen niet al te best. Ook tijdens deze wedstrijd was het bij momenten vrij pover. “In balbezit brachten we als ploeg te weinig”, vertelde Simons na de match. “We stonden compact, maar we gaven enkele ballen te simpel weg. Antwerp is de verdiende winnaar, want het drukte ons naar achter en wij sprokkelden niet veel kansen bij elkaar. We kunnen pas na de laatste wedstrijd gerust zijn.”

Antwerp doet een goede zaak in de strijd om een plekje bij de top vier van het klassement. Het komt voorlopig derde. Zulte Waregem daarentegen doet een mindere zaak. Het kon met een puntje het behoud zo goed als veilig stellen, maar nu blijft de voorsprong op eerste achtervolger slechts vijf punten. Met nog twee matchen te gaan zullen de mannen van Simons geconcentreerd moeten blijven. Na de korte interlandbreak ontvangt Essevee in eigen huis STVV.

(EC)