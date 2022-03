Bossut blinkt opnieuw uit

Zulte Waregem verloor in de laatste minuten op het veld van Antwerp. Het spel was opnieuw vrij pover tegen een dominant Antwerp.

Sammy Bossut 7/10

Haalde het tempo uit het spel door het vele tijdtrekken. Was net zoals vorige week weer een van de beste mannen tussen de lijnen.

Laurens De Bock 5/10

Opnieuw een vrij onopvallende wedstrijd van de kapitein.

Ewoud Pletinckx 6/10

Secure match van de centrale verdediger. Stopte Frey op sommige momenten goed af.

Timothy Derijck 6/10

Goede match. Communiceerde beter met zijn achterlinie.

Alessandro Ciranni 6/10

Bracht enkele goede voorzetten voor doel waarop hij de spitsen goed bediende. Groeit naar zijn beste vorm toe. Verdedigend liet hij zich soms pakken door de snelle Antwerpse vleugelaanvallers.

Idrissa Doumbia 6/10

Was op momenten zeer balvast. Wanneer hij top is, is hij een meerwaarde voor dit Zulte Waregem.

Abdoulaye Sissako 4/10

Kreeg na lange tijd weer een basisplaats. Is duidelijk nog zoekende naar matchritme.

Jean-Luc Dompé 5/10

Toonde aan balvast te zijn. Op het einde van de wedstrijd trapte hij een vrije trap zomaar tegen ref Boucaut.

Dereck Kutesa 3/10

Zat niet echt in de wedstrijd. De dribbels die hij probeerde mislukten.

Jelle Vossen 5/10

Het kan niet elke week top zijn. Vossen werkte hard, maar forceerde niks. Had het moeilijk tegen een stugge verdediging als die van Antwerp.

Zinho Gano 5/10

Kreeg een goede kopmogelijkheid waar hij beter moest meedoen. Speelde voor de rest weer een bleke wedstrijd.

Dion De Neve 5/10

Zorgde meteen voor een snelle loopactie, maar kon het tij niet meer keren.

Dion Cools – Geen beoordeling

Te late invalbeurt.

Ibrahima Seck – Geen beoordeling

Te late invalbeurt.

(EC)