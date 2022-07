Borja Lopez, de nieuwe patron achterin van Essevee ‘new look’: “Deze fysieke competitie ligt me”

Borja Lopez kan de missing link zijn die Essevee al zo lang zocht. De 28-jarige Spanjaard leidde de verdediging als een patron. Hij pikte zelfs zijn goaltje mee in de openingswedstrijd tegen Seraing. Hoe kan dat ook anders als je adelbrieven kan voorleggen met passages in Gijon, Hajduk Split, Barcelona B, en AS Monaco. “De Jupiler Pro League is fysiek, dat ligt me”, zegt Lopez.

In vloeiend Engels stond Borja Lopez ons te woord. Je zou iets anders verwachten van een Spanjaard, maar deze boom van een vent is geen gewone. Zijn curriculum vitae oogt impressionant. De linksvoetige centrale verdediger was al in loondienst bij Sporting Gijon (90 wedstrijden), Hajduk Split (65 wedstrijden), FC Barcelona B (29 wedstrijden), Rayo Vallecano (3 wedstrijden), AS Monaco (3 wedstrijden) en FC Arouca (3 wedstrijden) én zelfs één wedstrijd in de hoofdmacht van FC Barcelona.

Op 30 november 2016 speelde hij 90 minuten aan de zijde van Umtiti in de Copa del Rey op het veld van Hercules Alicante. Van Spanje tot Kroatië én zelfs Frankrijk en Portugal. Op zijn 28 heeft deze jongeman al heel wat Europese watertjes doorzwommen.

Hoe we hem het best omschrijven? Hij is niet de snelste, maar leest het spel prima en kan daardoor teren op uitstekend positiespel. Een goeie linkervoet gecombineerd met een snedige tackle, leiderschap en de kneepjes van het vak (lees: stiekem de tegenstander opjutten). “Ik heb inderdaad al in veel teams gespeeld voor ik hier aankwam. Ik weet wat het is om in verschillende Europese competities aan de bak te komen. Tijdens de voorbereiding ontdekte ik dat de Jupiler Pro League heel fysiek is. Dat ligt me. Onze coach speelt een beetje op z’n Spaans, dat ben ik gewend.”

Borja Lopez kan de leider zijn die Zulte Waregem al eventjes zoekt in zijn defensie. Zet daarnaast de ervaren Timothy Derijck – even out met een kleine blessure – en je hebt een duo om op te bouwen. Het viel ons op, de Spanjaard is ook gevaarlijk op hoekschoppen.

Marc Valiente

Zo scoorde hij meteen zijn eerste treffer in het shirt van Essevee. “Het was belangrijk om te starten met drie punten, want nu komen er lastigere opgaves aan. We hebben een goed team en we kunnen mooie zaken tonen. Maar dit is nog niets, it’s just the start.”

Veel wist Lopez vooraf niet over Zulte Waregem. “Ik had wel van de club gehoord, maar ik kon me niets inbeelden bij de stad, het stadion, het trainingscentrum, enzovoort. Ik heb gesproken met Marc Valiente. Met hem speelde ik samen in Gijon en Marc was vroeger aan de slag bij Eupen. Daar zat hij in de kern met onze coach Mbaye Leye. Hij vertelde me goede zaken, daarom besloot ik naar hier te komen. Alles wat ik dezer dagen zie, is very nice. Ik ben blij om hier te zijn.”

Lopez kan teren op een uitstekende fysieke paraatheid. “We hebben dan ook zeer hard gewerkt tijdens de voorbereiding. Voor zover ik me kan herinneren, was het mijn lastigste pre-season ooit (lacht). Zo zag je dat we na de rust ons niveau konden aanhouden en Seraing werd moe. Daardoor kwam er meer ruimte.”

De komende wedstrijden ogen loodzwaar, met verplaatsingen naar Antwerp en Club Brugge. “Ons objectief moet zijn om te blijven groeien. Je kunt niet teren op je laatste prestatie. Wat ik weet over Antwerp? Ze hebben prima spelers aangetrokken. Toby Alderweireld ken ik natuurlijk van naam. Het zal moeilijk zijn om hen te kloppen, maar ik ben zeker dat we kunnen verrassen.”

