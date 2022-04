Boris Popovic blijft langer bij Cercle Brugge

Boris Popovic, een 22-jarige centrale verdediger, verlengde zijn verbintenis met groen-zwart tot midden 2025, plus een jaar optie. De Serviër maakte naar aanleiding van dit seizoen de voorbereiding mee met Cercle, nadat hij overkwam van AS Monaco.

Popovic kwam samen met de Litouwer Edgaras Utkus de rangen versterken. Hij kreeg een contract van een jaar met een seizoen als optie. Dit wordt nu dus verlengd, zij het meteen voor drie seizoenen.

Popovic is een rechtsvoetige centrale verdediger (1,89 m) en tevens een Servische international U21. Eerder voetbalde hij bij het Franse Tours FC en hij is ook bij onze zuiderburen geboren.

Dubbele nationaliteit

Zijn ouders emigreerden naar Frankrijk om na de Joegoslavische oorlog een beter bestaan op te bouwen.

Hij beschikt over de dubbele nationaliteit. Hij werd in het Servisch opgevoed en koos dus ook om voor dat voetballand uit te komen. Popovic kwam dit seizoen in de Jupiler Pro League met Cercle 18 keer in actie waarin hij twee keer scoorde en voor één assist zorgde. (ACR)