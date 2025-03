Bondsparket wil voorzitter Bart Verhaeghe één week schorsen voor uitspraken na Club Brugge-Standard

Het bondsparket heeft dinsdag voor het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal (DCP) van de Belgische voetbalbond (KBVB) één speeldag effectieve schorsing, één met uitstel en 5.000 euro boete gevraagd voor Bart Verhaeghe. De voorzitter van Club Brugge confronteerde scheidsrechter Lawrence Visser na de verloren wedstrijd tegen Standard (1-2), zijn advocaat vroeg de vrijspraak.

Verhaeghe stond na de wedstrijd, waarin Christos Tzolis uitgesloten werd en Club een penalty voor hands tegen kreeg, in de catacomben van het Jan Breydelstadion, wanneer Visser richting kleedkamer trok. “Ga je mij ook een kaart geven? Je was verschrikkelijk slecht vandaag. Je moet zo onnozel niet doen”, pikten tv-camera’s op. In zijn verslag tekende Visser ook op: “We betalen hier wel voor. Dit kan zo niet verder, ofwel moeten we budgettair ingrijpen.”

Het bondsparket argumenteerde dat Verhaeghe de scheidsrechter had geïntimideerd. Scheidsrechter Visser gaf tijdens de zitting ook aan dat hij zich geïntimideerd voelde door de uitspraken van Verhaeghe. “Het was absoluut niet leuk wat er gezegd is, zo’n opmerkingen. Er waren in die wedstrijd ongetwijfeld beslissingen die we anders hadden kunnen doen, maar we hadden er op een andere manier over kunnen spreken.”

Volgens het bondsparket moet Verhaeghe als voorzitter zijn emoties onder controle houden. “Ik begrijp dat meneer Verhaeghe ook supporter is van zijn club”, pleitte substituut-bondsprocureur Jan Keulen. “De supporter Bart Verhaeghe moet zijn emoties houden voor in de tribune, in de tunnel staat hij als voorzitter en moet hij die proberen te beteugelen.”

Geen stadionverbod

De schorsing die Keulen vroeg, betreft geen stadionverbod. “We willen Verhaeghe niet belemmeren in zijn taak als voorzitter. Hij zal tijdens de wedstrijd geen officiële functies mogen uitoefenen en dus ook niet in de tunnel mogen komen.” De 5.000 euro boete die het bondsparket vroeg, ligt meer dan drie keer hoger dan de gewoonlijke sanctie “gezien zijn grotere financiële draagkracht”.

Thomas Delameilleure, Chief Legal Officer van Club Brugge, vond geen bepaling in het bondsreglement om Verhaeghe te sanctioneren voor zijn uitspraken. Op basis daarvan vroeg hij de vrijspraak. Verhaeghe zelf opende zijn betoog met nieuwe verontschuldigingen aan Visser, die hij ook per sms al had overgemaakt. Hij zag zelf geen intimidatie in zijn boodschap. “Anders zijn we ver gekomen in de maatschappij. Inhoudelijk heb ik niets verkeerds gezegd.”

Verhaeghe verklaarde ook het “budgettair ingrijpen”. “Ik heb op dit moment geen functie in de Pro League of de KBVB. Ik heb dat wel lang gehad en daarin heb ik veel gedaan voor scheidsrechters. Met meer middelen, zodat ze beter betaald zijn, wat logisch is. Want goede arbitrage betekent goed voetbal. Maar net als elke club betalen we de scheidsrechters. Samen met alle clubs zijn we bezorgd om de kwaliteit van de arbitrage. Volgend jaar moeten we opnieuw betalen, dat is de realiteit. We willen daar dan ook een service voor terugkrijgen. Er is niets mis met dat te zeggen, het klopt wel dat het op het foute moment gezegd is.”

Het DCP zal “zo snel mogelijk” oordelen.