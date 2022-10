Bondsparket wil twee wedstrijden schorsing voor Sylla van Club Brugge

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft maandagavond haar schorsingsvoorstellen voor de afgelopen speeldag bekendgemaakt. Club Brugge-verdediger Abakar Sylla riskeert drie matchen schorsing, waarvan twee effectief, maar zal ook een uitgestelde straf nu wel moeten uitzitten.

Abakar Sylla werd zondag in het absolute slot van Anderlecht-Club Brugge van het veld gestuurd voor een zware tackle op Mario Stroeykens. De verdediger van blauw-zwart sprong met twee voeten vooruit richting de aanvaller, en belandde uiteindelijk op de enkel/het scheenbeen van Stroeykens. Visser stuurde Sylla zonder pardon van het veld, al was dat tot onbegrip van heel blauw-zwart.

Het Bondsparket ziet op de beelden een vliegende, onbezonnen tackle en kwalificeert die als een “brutale fout”, die de fysieke integriteit van de tegenstander zwaar in het gedrang had kunnen brengen. Sylla wordt dinsdag voor het Disciplinair Comité verwacht, nadat hij al in februari dit jaar één speeldag schorsing met uitstel had gekregen, ook vanwege zo’n “brutale fout” bij de beloften. Als het Comité hem schuldig acht, zal die uitgestelde schorsing ook effectief worden.