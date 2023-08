Bondsparket wil twee wedstrijden effectieve schorsing voor kopstoot Avenatti van KV Kortrijk

Het parket van de KBVB heeft maandag twee wedstrijden schorsing effectief en twee met uitstel gevorderd voor de Kortrijkse aanvaller Felipe Avenatti. Die werd in het slot van de partij tegen Eupen van het veld gestuurd na een lichte kopstoot.

In de 96e minuut zochten Avenatti en Jason Davidson van Eupen elkaar op na een mislukte corner voor Kortrijk, met een 1-2-stand voor Eupen. Toen ze neus aan neus stonden, gaf Avenatti een lichte kopstoot, waarop Davidson ter aarde stortte.

In het scheidsrechterverslag schrijft ref Arthur Denil dat hij het incident zelf niet zag, maar op aangeven van zijn lijnrechter geel gaf. De VAR riep hem echter naar het scherm, waar hij zag hoe Avenatti duidelijk intentioneel een – zij het lichte – kopstoot uitdeelde. Rood was het logische gevolg.

Het bondsparket trad de ref maandag bij en sprak van een lichte beweging van Avenatti richting zijn tegenstander, “die weliswaar de gevolgen van het wangedrag overdrijft”. Desondanks is de kaart terecht en wil het bondsparket een fikse schorsing voor gewelddadig gedrag. “Hij heeft uitsluitend de bedoeling gehad zijn tegenstander te raken” en had hem kunnen blesseren, meent het parket. Als enige verzachtende omstandigheid ziet het bondsparket het lege strafblad van Avenatti, die sinds 2019-2020 in België voetbalt. Naast de schorsing vraagt het ook 3.000 euro boete.

Als Avenatti en Kortrijk niet akkoord gaan, komt het dossier dinsdag voor het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal.