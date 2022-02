Bondsparket wil geen schorsing voor Lang, wel voor videoanalist KV Oostende

Club Brugge-winger Noa Lang wordt niet geschorst voor de rode kaart die hij zondag kreeg in de slotfase van de wedstrijd tegen AA Gent (1-2). Voor Wesley Deschacht, videoanalist van KV Oostende en Nikola Storm (KV Mechelen) vraagt het bondsparket wel een schorsing.

Lang werd van het veld gestuurd wegen “handtastelijkheden ten aanzien van de scheidsrechter”. Met de hand zou hij kort belet hebben dat scheidsrechter Nicolas Laforge een rode kaart trok voor zijn ploegmaat Eder Balanta. “Op de videobeelden is daar niets van te zien”, verklaart het parket zijn beslissing. “Hoewel we respect voor de wedstrijdleiding erg belangrijk vinden, krijgt Lang dus het voordeel van de twijfel.”

Storm mist wellicht match tegen Oostende

Nikola Storm kreeg een minnelijke schikking van drie wedstrijden, waarvan twee effectief, en een uitnodiging tot het betalen van een boete van 2.500 euro in de bus. Dat voor de gevaarlijke tackle die de spits van KV Mechelen op het uur de uitsluiting kostte in de wedstrijd tegen Beerschot (3-2). Als de club niet in beroep gaat, mist Storm de wedstrijden tegen Oostende (12/02) en in Genk (16/02).

Beklag over arbitrage

Ook Wesley Deschacht, videoanalist van KV Oostende, hangt een sanctie boven het hoofd. Zaterdag kwam Deschacht na de 1-3 nederlaag tegen Oud-Heverlee Leuven zijn beklag doen over de arbitrage. De man kwam daarbij op het terrein en werd omdat hij niet van ophouden wist, uitgesloten. Het bondsparket stelt hem een schorsing van twee wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk, en een boete van 1.500 euro voor. Als dat voorstel niet wordt aanvaard, zal ter zitting twee wedstrijden effectief en een boete van 2.000 euro gevorderd worden.