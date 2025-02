Bondsparket roept Club-voorzitter Bart Verhaeghe op na uitval tegen scheidsrechter Visser

Het parket van de Belgische voetbalbond (KBVB) wil Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe vervolgen voor zijn uitbarsting tegen scheidsrechter Lawrence Visser. Niet als enige bij blauw-zwart was Verhaeghe zondag boos op de ref na het duel tussen Club Brugge en Standard, dat eindigde op 1-2 in het voordeel van de Luikenaars.

Na affluiten wachtte Verhaeghe de scheidsrechter op in de catacomben van het Jan Breydelstadion. “Ga je mij ook een kaart geven?”, opende hij cynisch richting de ref, zoals bleek uit beelden van het voorval. “Je was verschrikkelijk slecht vandaag hé, man. Nee, nee, je moet niet zo onnozel doen.” Verhaeghe was vermoedelijk misnoegd na de omstreden uitsluiting van Club-aanvaller Christos Tzolis (tweemaal geel, red.) en een penalty voor hands in het nadeel van Club Brugge.

Voor het bondsparket kunnen dergelijke uitspraken niet door de beugel. Normaal zal Verhaeghe zich op dinsdag 4 maart moeten verantwoorden bij het Disciplinair Comité. Hij moet daarbij persoonlijk aanwezig zijn.