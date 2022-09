Boete voor Cercle Brugge voor wangedrag voor supporters

Het Disciplinair Comité van het Profvoetbal heeft Cercle Brugge en Eupen boetes opgelegd voor wangedrag van hun supporters. Cercle moet 5.500 euro betalen voor pyrogebruik tijdens de Brugse derby, waarbij één fan brandwonden opliep. Eupen moet 1.500 euro betalen voor een gegooid flesje cola.

Beide feiten gebeurden op de zevende speeldag. In de Brugse derby, op 2 september, staken de fans van de vereniging voor en aan het begin van de wedstrijd een tiental stuks pyromateriaal af. Achteraf bleek dat één supporter daarbij brandwonden had opgelopen en medische verzorging nodig had. Naar het ziekenhuis gaan was niet nodig, de ouders van de man kwamen hem na de wedstrijd ophalen.

In Eupen-Kortrijk, een dag later, gooide Kortrijk-doelman Marko Ilic zich in de 97ste minuut op de bal. Een fan van Eupen gooide met een leeg flesje cola naar de doelman. Het flesje miste zijn doel, maar het comité meende dat een boete van 1.500 euro nog steeds nodig was.