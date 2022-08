Blessure Sakamoto valt mee: “Moet soms durven ‘neen’ zeggen”

Een geluk bij een ongeluk: David Atanga scoorde afgelopen weekend twee keer, maar evengoed zat de Ghanees op de bank. Dat had allemaal te maken met de (lichte) blessure van Tatsuhiro Sakamoto.

“De manier waarop Atanga z’n eerste scoorde tegen Mechelen was knap: op de rand van de buitenspellijn in de diepte lopen en vol overtuiging afwerken”, haalt trainer Yves Vanderhaeghe aan. “Ook Bätzner (met twee assists, red.) speelde goed. Niet alleen offensief, maar ook in positiespel om pressing te zetten. Een slimme match.”

Al was het evenzeer mogelijk dat Atanga vorig weekend op de bank zat. “Raar, maar waar: als Sakamoto had gespeeld, had ik er allicht voor gekozen om Atanga uit de basiself te houden. Kijk, ‘Tatsu’ had getraind de dag voor de match. Maar hij is van zodanige goeie wil dat hij geen ‘neen’ kan zeggen. Misschien ligt dat aan de taalbarrière, maar toen ik in 2002 deelnam aan de wereldbeker voetbal met de Rode Duivels in Japan, knikten de mensen daar ook steeds ‘ja’. We konden allemaal zien dat Sakamoto niet kon sprinten, maar hij bleef maar zeggen van wel. We moesten hem op een manier duidelijk maken dat het zo niet kon, waarop hij toch bevestigde.”

Ernstig is de kwetsuur van Sakamoto niet: een verrekking. Zonder ongelukken zal hij komend weekend weer in de kern zitten. (TVA)